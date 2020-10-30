Son dakika… Merkez’den sıkılaştırma adımı

Merkez Bankası(TCMB) BIST Repo-Ters Repo Pazarı’nda bugün gecelik fonlama sağlamayacağını açıkladı. Banka her sabah saat 09.00’da BIST Repo-Ters Repo Pazarı’nda ilgili o gün sağlayacağı tutarı açıklıyor.

TCMB bugün ise ilgili tutarı sıfır olarak belirledi. Hali hazırda fonlama kompozisyonunda %10.25 seviyesindeki politika faizi kullanılmıyor. Gecelik vadede %11.75 seviyesindeki BIST fonlamasının ise bugün yapılmayacak olması bankaların %14.75 seviyesindeki GLP faizine yönlenmesi anlamına geliyor.

Atılan adımlar çerçevesinde bankalar Geç Likidite Penceresi’ne de belli tutarlarda yönlendirilecek ve ağırlıklı ortalama fonlama faizi ile BIST repo faizleri hızlı şekilde yükselecek.

TCMB’nin ilgili likidite adımı sonrasında dolar/TL 8.30’lu seviyelerin atına indi.

TCMB Başkanı Murat Uysal bu hafta enflasyon raporunda yaptığı açıklamalarda, TCMB’nin 500 baz puan sıkılaştırmaya gittiğini, sıkılaştırmanın halen devam ettiğini söylemişti. Uysal, “Atılan adımların da etkilerini izleyerek önümüzdeki dönemde politika faizi dahil elimizdeki tüm araçlarla gerekli adımları atabiliriz” demişti.

TCMB’nin ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti çarşamba günü itibarıyla %13.08 seviyesinde. Temmuz ortasından beri 550 baz puan civarında sıkılaştırmaya gidildi ve ilgili faiz 2020’de uygulanan en yüksek oran oldu.

TCMB’nin bugünkü adımı ve GLP kullanımının belirginleşmesi gecelik faizlerin ve ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin daha hızlı yükseleceği anlamına geliyor.

(REUTERS)