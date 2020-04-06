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Sosyal Yardım 1000 lira kimler alabiliyor? Sosyal yardım başvuru formu var mı?

İhtiyaç sahibi 2 milyon 111 bin haneye 1000'er liralık sosyal yardım yapılıyor. İhtiyaç sahibi olan çok sayıda kişi 1000 TL yardım parası için başvuru yapmak istiyor. Peki sosyal yardım parası kimlere ödenecek? 1000 TL yardım için başvuru yapılıyor mu?

13:29 -
Haberler Ekonomi
Sosyal Yardım 1000 lira kimler alabiliyor? Sosyal yardım başvuru formu var mı?

Ödenmeye başlanan sosyal yardımlar corona virüsü salgınında maddi kayıp yaşamaları nedeniyle verilecek. 1000 TL destek sosyal yardımlardan faydalanan iki milyon haneye verilecek. Sosyal yardımı bekleyen vatandaşlar Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama sayfasını araştırıyor. İşte merak edilen ayrıntılar…

SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİ BAŞVURUSU YAPILACAK MI?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, söz konusu destekten yararlanmak için vatandaşların herhangi bir yere başvuru yapmasına gerek olmadığını da belirterek ödemelerin 1 Nisan itibariyle başlayacağını duyurdu.

SOSYAL YARDIM PARASI DESTEĞİ KİMLERİ KAPSIYOR?

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada “Düzenli merkezi sosyal yardım (Yaşlı Aylığı, Engelli Aylığı, Engelli Yakını Aylığı, Silikozis Aylığı, Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım, Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım, Öksüz Yetim Yardımı, Muhtaç Asker Çocuğu Yardımı, Şartlı Eğitim Yardımı, Şartlı Sağlık Yardımı, Çoklu Doğum Yardımı, Psiko-Sosyal ve Mali Kayıp Yaşayan Tüberküloz ve SSPE Hastalarına Yönelik Düzenli Nakdi Yardım Programı) alan hanelere herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında 1.000 TL ödeme yapılacaktır.” denildi.

Açıklamada ödeme tarihleri de şu şekilde belirtildi:

“Doğum yılının son rakamı 0 ve 5 olanlar 1 Nisan'da,

1 ve 6 olanlar ayın 2'sinde

2 ve 7 olanlar ayın 3'ünde

3 ve 8 olanlar ayın 4'ünde

4 ve 9 olanlar ayın 5'inde alacak.”

SOSYAL YARDIM SORGULAMA SAYFASI

SOSYAL YARDIM BİLGİLERİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı bir hizmettir. Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları İstihdam Başvuru Sorgulama, Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları Ücretsiz Seyahat Kartı Başvuru Sorgulama Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında İşe Yerleştirme Tercih İşlemleri, Gelir Testi Sonucu Sorgulama gibi Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama işlemi d e Devlet sistemi üzerinden yapılır.

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