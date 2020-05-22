Stok finansman paketi devreye alınıyor

Bakan Pekcan, yazılı açıklamasında, Türk Eximbank’ın bu dönemde ihracatçılara yönelik, yeni uygulamaya başlanan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) kaynaklı TL reeskont kredisinden, Kredi Garanti Fonu (KGF) teminatıyla kullandırılan reeskont kredisine, kredi geri ödemelerinde süre uzatımından, kredi azami vadelerinin uzatımına birçok finansman kolaylığı sağladığını söyledi.

Pekcan, bu desteklere ek olarak yeni bir finansman destek paketini de ihracatçıların hizmetine sunduklarını bildirdi. Pekcan, “Covid-19 salgınının ihracatçılarımıza yönelik olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla yeni ‘Stok Finansman Destek Paketi’ni devreye alıyoruz. Türk Eximbank´ın stok finansmanına yönelik söz konusu kredisi, mevcut koşullarda sipariş iptalleri ve talep düşüşü nedeniyle ürünlerini planladığı gibi satamayıp, stokları artan ihracatçılarımıza kolaylık sağlayacak” dedi.

‘KEFALET LİMİTİNİN TOPLAM TUTARI 10 MİLYAR LİRA’

Stok finansman destek paketi kapsamında KGF tarafından Türk Eximbank’a tanınan hazine destekli kefalet limitinin toplam tutarının 10 milyar lira olduğunu bildiren Pekcan, “KGF teminatıyla TCMB kaynağından TL olarak kullandırılacak kredinin faizi yıllık yüzde 7,25, KGF komisyonu ise binde 5 düzeyinde olacak. Söz konusu kredi, TCMB kaynaklarından, azami 1 yıl vadeli ve TL olarak kullandırılacak. Kredi limiti, KOBİ’ler için 25 milyon TL, KOBİ dışı firmalar için 50 milyon TL olacak. Kredi 1 Ocak 2020 ile 31 Mart 2020 tarihleri arasındaki stok alım belgelerinin ibrazı halinde kullandırılacak” diye konuştu. (DHA)