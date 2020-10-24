Süper zenginlerin paralarını sakladığı İsviçre’de pandemi bayramı

Pandemi dünyadaki eşitsizlikleri daha da artırdı. Zenginler daha zengin, yoksullar ise daha yoksul oldu. Ancak süper zenginlerin paralarını sakladığı İsviçre’de bambaşka bir manzara var.

Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) tahminine göre bu yıl küresel ekonomi yüzde 4,4 oranında küçülecek. Modern tarihin en sert ekonomik krizi yaşanmış olacak.

UBS’İN KÂRI İKİYE KATLANDI

Öte yandan, süper zenginlerin serveti artarken, başta İsviçre’dekiler olmak üzere zenginlerin servetlerini yöneten bankaların kârları da katlandı. Özellikle teknoloji ve sağlık şirketlerinin hisselerindeki hızlı toparlanma ile altın gibi değerli metallerdeki yükseliş, bu sonuçta etkili oldu.

Öyle ki, özel bankacılık hizmeti sunan bankaların en büyüğü olan İsviçre merkezli UBS, 2020’nin üçüncü çeyreğinde kârını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 99 artırarak son 10 yılın en iyi üçüncü çeyrek sonucunu elde etti.

Bir diğer özel bankacılık devi İsviçre merkezli Credit Suisse‘in de benzer bir iyi sonuç elde etmesi bekleniyor.

Avrupa genelinde diğer bankalar ise çok düşük faiz ve ertelenen borç ödemeleri nedeniyle birçok zorluk yaşıyor.

“SATIŞ DALGASI SIRASINDA PANİK YAPMADILAR”

UBS’in CEO’su Sergio Ermotti, konuya ilişkin “Müşterilerimiz küresel satış dalgası sırasında panik yapmadı, bunun yerine pozisyonlarını güçlendirmek için bu dönemi kullandılar” dedi.

Ermotti, hükümetlerin teşvik paketleri sonucu sisteme likidite geldiğini ve bunun da varlık fiyatlarını artırdığını söyledi.

FT’ye konuşan bankacılara göre, dünyada en son böylesi bir dönem 2009’da yani küresel finans krizinin hemen ardından yaşanmıştı. Büyük merkez bankalarının para musluklarını sonuna kadar açmasıyla, zenginler krizi fırsata çevirmişti. Ancak 2020, 2009’u bu açıdan çok geride bıraktı.

Merkez bankaları ve hükümetler, pandemi nedeniyle eşi benzeri görülmemiş parasal ve mali genişlemeye giderek para musluklarını açınca, bundan yine zenginler faydalandı.

ÇİN’DE MİLYARDERLER KULÜBÜNE 257 KİŞİ DAHA KATILDI

Örneğin, dünyanın en zengin ismi olan Amazon’un patronu Jeff Bezos’un serveti, pandeminin etkili olduğu mart ortası ile eylül ortası arasında tam 73 milyar dolar arttı.

Aynı dönemde Facebook’un patronu Mark Zuckerberg ile Tesla’nın patronu Elon Musk’ın servetleri de yaklaşık 45’er milyar dolar yükseldi.

Salgının başladığı Çin’de ise bu yıl dolar milyarderleri arasına tam 257 yeni insan katıldı.

E-ticaret devi Alibaba’nın patronu Jack Ma’nın serveti son 10 ayda yüzde 45 artışla 58,8 milyar dolara yükseldi.

Çinli zenginlerin servetini takip eden Hurun Report verilerine göre, son 22 yılda zenginlerin servetini bu kadar fazla artırdığı bir dönem olmamıştı.

Servet danışmanlığı şirketi Stanhope Capital’in İsviçre biriminin şefi Nicole Curti, “Eğer panik yapıp şubatta ya da martın ilk yarısında ellerinizdeki varlıkları sattıysanız, dönüş çok zordu çünkü piyasa çok hızlı toparlandı” dedi.