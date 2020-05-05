Tarımda kriz kapıda!

Avcı, corona virüsüyle mücadelede büyük fedakârlıklar gösteren sağlık çalışanları gibi, çiftçilerin ve tarım işçilerinin de sorunlarını çözmek için somut adımlar atılması gerektiğini ileri sürerek, şöyle konuştu:

* Çiftçiler, üreticiler ve mevsimlik tarım işçilerinin de alkışı ve sorunlarının çözümüne yönelik somut adımları hak ettiklerine dikkat çekmek istiyorum.

* Ancak ne yazık ki, hükümetin bu güne kadar açıkladığı bütün önlem paketlerinde çiftçiler, üreticiler ve mevsimlik tarım işçileri görmezden gelinmiş, yok sayılmışlardı.

* Çiftçiler, üreticiler ve mevsimlik tarım işçilerinin durumu kadar, kapıda bekleyen tarımsal kriz de endişe vericidir.

* Sebze başta olmak üzere birçok ürün için ekim zamanı başladı.

* Milyonlarca fidenin toprakla buluşması gerekmektedir.

* Bu fideler dikilmezse iki üç ay sonra gıda kıtlığının başlaması kaçınılmazdır.

* Hasat sezonu yaklaşan ürünlerin toplanması da diğer bir sorundur.

* Yaklaşan dikim ve hasat işinde çalışacak mevsimlik tarım işçi sayısında bu yıl salgın nedeniyle ciddi bir düşüş olacağı görülmektedir.

* İşçi bulmaktaki zorluğun yanı sıra, bu işçilerin taşınmaları ve barınmaları da çözüm bekleyen sorunların başında gelmektedir.

* Tarımsal üretimin kanayan yarası olan mevsimlik tarım işçileri, herhangi bir sosyal güvenceden ve sigortadan yoksun bir şekilde, çok az bir yevmiye ile 4-5 ay çalışarak bir yıl boyunca geçinmek zorunda kalmaktadırlar.

* 10-15 kişilik çadırlarda, bebekten yaşlısına kötü koşullarda kalmalarının yanı sıra çok kötü şartlarda ulaşımları sağlanmakta, bu nedenle birçoğu trafik kazalarında hayatını kaybetmektedir.

“YETERLİ TEDBİR ALINMAZSA YAYILACAK”

Tarım işçilerinin algın tehlikesiyle karşı karşıya olduklarını ifade eden Avcı, şunları söyledi:

* Yeterli tedbir alınmazsa, virüs mevsimlik tarım işçiler ve çiftçiler arasında da yayılacaktır.

* Bu nedenle çiftçilerin ve mevsimlik tarım işçilerinin corona virüsü önlemleri kapsamında sağlıklarını koruyacak başta gerekli hijyen şartları olmak üzere asgari çalışma koşulları sağlanmalıdır.

* Çok acil olarak; barınma ve konaklama yerlerinin sosyal mesafe şartlarına uygun hale getirilerek düzenli şekilde dezenfekte edilmesi, çalışma ortamlarında içilebilir ve kullanılabilir uygun su temin edilmesi, yeterince sabun ve dezenfektan bulundurulması, yeterli sayıda taşınabilir tuvalet sağlanması ve atıkların konaklama alanlarından uzaklaştırılarak hijyen koşullarının iyileştirilmesi gerekmektedir.

“TARIM KURULLARI OLUŞTURULMALI”

Devlete çağrıda bulunan Erdem Avcı, şöyle devam etti:

* Hijyen ve taşıma maliyetleri gözetilerek devlet desteği sağlanmalıdır.

* Çiftçinin ürününün tarlada kalmayacağının garantisi verilmelidir.

* Gübre, mazot ve elektrik fiyatlarında indirim sağlanmalıdır.

* Çiftçilerin kredi anapara ve faiz ödemeleri faizsiz olarak ertelenmelidir.

* Tarımsal üretimdeki diğer sorunların tespitinin yapılması ve gerekli önlemlerin hayata geçirilebilmesi için İl Pandemi Kurullarına bağlı çalışacak İl Gıda üretimi halk sağlığının önemli bir boyutudur.

* Virüsten korunurken açlıktan, kıtlıktan heba olmayalım.

* Sokağa çıkma yasağının son saatte ilan edilerek milyonların enfekte olma tehlikesi ile karşı karşıya bırakılması örneğinde olduğu gibi yaşanacak gıda krizine karşı alınacak tedbirler de zamana bırakılmamalıdır.

* Çiftçi sağlığı tedbirleri ile birlikte tarımsal üretimi devam ettirecek tedbirlerin zaman kaybetmeden alınması ile hem salgının yayılmasının hem de olası gıda krizinin önüne geçilmiş olacaktır.