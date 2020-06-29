Tekin: Bayram ikramiyeleri artırılsın

2018 yılından bu yana emeklilere verilen bayram ikramiyelerine, enflasyon oranı kadar zam yapılması istendi. CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, ‘'Bayram ikramiyeleri enflasyona yenildi. 2018'de bir dolar 4,5 liraydı, bugün ise 7 liraya yaklaştı. İkramiyeler eriyor. Emekliler virüs nedeniyle de daha büyük risk altında. Bayram ikramiyeleri en az 1.300 lira olmalı ve her yıl enflasyon oranında zam da yapılmalı'' dedi.

Tekin yaptığı açıklamada, ‘'İktidarın enflasyonu ile vatandaşın enflasyonu arasında dağlar kadar fark var. Covid-19'dan en çok etkilenen kesimler arasında emekliler yer alıyor. Yüksek risk grubundalar ve uzun süre sokağa çıkamadılar'' dedi ve şunları söyledi:

‘'Düşük gelirleri nedeniyle en kırılgan toplumsal gruplardan birini emekliler oluşturuyor. Emekliler özellikle Covid-19 nedeniyle her açıdan ciddi risk altındadır. Bayram ikramiyelerine acilen enflasyon oranı kadar zam yapılmalıdır. Emeklilere verilen bayram ikramiyeleri üç yıldır artırılmadı. Şimdi iktidara düşen bu ikramiyeleri hiç değilse enflasyon oranında yükseltmektir.

2018 yılından itibaren yılda iki kez ödenen biner liralık bayram ikramiyelerinin yıllar içinde hangi oranda artırılacağına ilişkin bir düzenleme de yapılmadı. Maaş ve ücretlere her yıl belirli oranlarda artış gelirken, bayram ikramiyelerinin de zamanla yok olmaması için en az enflasyon oranı kadar artırılması gerekiyor.

DOLAR 7 LİRA OLDU

2018 yılında milyonlarca emekliyi sevindiren ödeme yapıldığında Merkez Bankası resmi kuruna göre 1 dolar 4.50 TL, iken şimdi 6.85 TL oldu. Temel tüketim maddelerinin fiyatında yüzde 30 ile yüzde 220 arasında artış oldu. Yumurta bir yıl önce 55 kuruş iken şimdi 1 lira. Bir köylü çocuğu ve tarımla, hayvancılıkla uğraşan bir ailenin çocuğu olarak utandığımdan dolayı et fiyatlarını özellikle söylemiyorum.

Haziran 2018'de elinde bin lira olan bir emeklinin, bugün aynı alım gücüne sahip olabilmesi için en az bin 300 lirasının olması gerekiyor. Emeklinin 1000 lirası 700 TL oldu. Kurban bayramında emeklilerimizin, ekonomik sıkıntı yaşamamaları ve bu bayramı buruk geçirmemeleri amacıyla ekonomik desteğe ihtiyaçları var''