Telekom’u zarara sokanlar nerede?

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Türk Telekom'u zarar sokan ve arkasında 4.7 milyar dolar borç bırakarak Türkiye'yi terk eden Hariri Ailesi ile yöneticilerinin yolsuzluk ve skandallara rağmen yargılanmamasını Meclis gündemine getirdi. “Şirketin geleceği ne olacak?” diyen Türkkan, şunları söyledi:

“2005 yılında 21 yıllığına özelleştirilen şirket kamuya; şebeke ve teçhizatı kullanılabilir, yatırımlarıyla büyümüş ve borçsuz bir şekilde 2026'da teslim edilmek üzere yüzde 55 hissesi Oger Telekom A.Ş'ye devredilmişti. Ancak şirket hiçbir özelleştirme taahhüdünü yerine getirmedi. Arkasında 4.7 milyar dolar borç bıraktı ve Türk Telekom'a ait temettüleri alarak Türkiye'den ayrıldı. OTAŞ ve Oger Telekom'un yöneticileri hakkında hiçbir işlem başlatılmadı.”

Türkkan, dönemin Türk Telekom Başkan Yardımcısı olan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından cevaplandırılması istemiyle TBMM'ye verdiği önergede de, “Türk Telekom'u zarara uğratan ve alacaklı bankalara devretmek zorunda bırakan Oger Telekom Başkanı Moammed Hariri ve Başkan Yardımcısı Khaled Hussain Al-Biyari'nin hakkında herhangi bir inceleme ve soruşturma başlatılmış mıdır? Bu kişilerin Türk Telekom'u borçlandırarak zarara uğratıp Türkiye'deki operasyonlardan çekilip gitmelerine nasıl izin verilmiştir?” sorularını yöneltti.