Temel gelir corona ile bir ihtiyaç oldu

Evrensel temel gelir uygulamasının dünyadaki başlıca savunucularından Enno Schmidt, temel gelirin pandemi sonrası artık bir gereklilik olduğunu söyledi. Evrensel temel gelir, tüm vatandaşlara hiçbir ayrım ve şart olmaksızın temel ihtiyaçlarını karşılayacak bir paranın düzenli ödenmesi anlamına geliyor.

Örneğin, Türkiye'de milyonlarca kişi kamudan farklı şekillerde yardım kullanıyor ancak bu yardımların sürekliliği garanti altında olmadığı için bireyleri belirli kesimlere bağımlı halde tutuyor. Schmidt, evrensel temel gelirin tüm vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılayacak bir kaynağa koşulsuz ulaşmasını sağlayarak, bireyleri özgürleştirip demokrasiyi güçlendireceğini belirtti. Temel gelir özellikle karantina dönemlerinde çok daha acil bir ihtiyaç haline geliyor.

MÜREFFEH BİR TOPLUM

İsviçre'de 2016'da yapılan ve “hayır” oyu çıkan evrensel temel gelir referandumu sürecini yöneten isimlerden olan Schmidt, temel gelir ile daha mutlu bireyler ve daha müreffeh bir toplum hedeflendiğini anlattı. “Bu ödemenin kaynağı yeni ek vergiler değil, tüketimden alınan vergiler olmalı” diyen Schmidt'e göre her insan temel harcamalarını karşılayacak bir geliri koşulsuz olarak elde ederse çok daha yaratıcı ve özgür olur. Schmidt, pandemi ile tüm ülkelerde temel gelirin tartışılmaya başlandığını belirtti.