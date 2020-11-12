TL, 4 günde yüzde 10 değer kazandı

Dolar/TL Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın dün ekonomide güven ve kredibilite kazanımına odaklanılarak, risk pirimini düşürecekleri yeni bir döneme girildiğini söylemiyle düşüşünü sürdürüyor.

TL dolar karşısında geçen hafta cuma gününden bu yana yüzde 10 değer kazandı. Dolar/TL geçen hafta gördüğü 8.58 zirvesinden 7.7’nin altına kadar geriledi. Böylece kur piyasaların beklentilerinin tamamen aksine bir karar çıkan ekim ayı PPK toplantı seviyesine de dönmüş oldu.

TCMB başkanlığına Murat Uysal’ın yerine, AKP’nin en kıdemli ekonomi yöneticilerinden olan Naci Ağbal; bunu takiben sosyal medyadan sürpriz şekilde istifa eden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın yerine ise Lütfi Elvan atandı.

Erdoğan dün, “Ekonomide girdiğimiz yeni dönemin hayırlı olmasını diliyorum” dedi ve yatırımcılara yeni ekonomi yönetimini destekleyeceği yönünde mesaj verdi.

Erdoğan sürdürülebilir güçlü büyüme ve istihdam artışının yolunun fiyat istikrarından geçtiğini “bir başka ifadeyle enflasyonun kontrol altında tutulmasından geçtiğini” söyledi ve “Faizlerin en azından enflasyon seviyesinde tutulma mecburiyeti, bu konuda verdiğimiz mücadeleyi zora sokuyor” dedi.

Piyasalar TCMB ve Hazine’deki yeni yönetiminin olumlu algılanan ilk sinyallerinin ardından siyasetin açıklamalarını da bekliyorlardı. Erdoğan’ın açıklamaları ise bu beklentinin de dün teyit edilmesini sağladı.

Erdoğan’ın konuşması sonrası yabancı yatırımcılar müşterilerine TL’ye yönelik pozisyon alınmasına yönelik önerilerini hızlandırmaya da başladı.

Piyasalar ise bundan sonra ilk olarak 19 Kasım’da gerçekleşecek olan PPK’ya odaklanmış durumda.

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