Toplu sözleşme süreci uzayan İBB personeline iyileştirme zammı

İBB İnsan Hakları ve Eğitim Daire Başkanlığı'nın ücret zammı ile ilgili hazırladığı teklif, İBB Meclisi'nin 17 Aralık tarihli oturumunda gündeme alındı.

Teklifte İBB Başkanlığı'nda örgütlü sendikalar arasındaki yetki uyuşmazlığına ilişkin yargıya taşınan sürecin halen devam ettiği ve buna bağlı olarak yeni toplu iş sözleşmesinin kısa sürede imzalanamayacağının tahmin edildiği belirtildi. Bu nedenle İBB Başkanlığı ile İETT'de görev yapan işçi statülü personelin mağduriyetinin giderilmesi amacıyla toplu sözleşme yapılana kadar ücretlerde düzenleme yapılması istendi.

YÜZDE 13 ZAM ÖNERİLDİ

Yapılacak toplu iş sözleşmesinde dikkate alınmak üzere 1 Mart 2020 tarihinden geçerli olmak üzere birinci yıl için yüzde 13 zam önerildi.

İkinci yıl ise işçilerin 28 Şubat 2021 tarihinde almakta oldukları günlük ücretlerine 1 Mart 2021'den geçerli olmak üzere TÜFE oranında artış yapılması istendi.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ

Teklif karar alınmak üzere meclise havale edildi. İlgili komisyonlar tarafından teklif uygun bulundu. Karar mecliste oy birliği ile kabul edildi.

Mecliste, zabıta ve itfaiye personeline fazla mesai ücretinin en üst tutar üzerinde verilmesi de karara bağlandı.

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