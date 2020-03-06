Toplu taşıma kaç paraya dezenfekte oluyor?

Çin’in Wuhan Kenti’nde ortaya çıkarak dünyayı etkisi altına alan corona virüsünden korunmak için, ulaşım araçlarında sıkı tedbirler alınmaya başlandı. Peki, İstanbul’da bu tedbirler ne durumda? Metro, metrobüs, vapurlar nasıl temizleniyor, hangi malzemeler kullanılıyor? İstanbullunun temiz toplu ulaşım maliyetini İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden aldığımız bilgiler doğrultusunda aktarıyoruz…

GÜNLÜK 2 MİLYON YOLCU İETT VE METROBÜS KULLANIYOR

İETT resmi sitesinden alınan verilere göre; İstanbul’da günlük 2 milyon 59 bin 151 kişi otobüs ve metrobüs kullanıyor. Gün içerisinde hizmet eden araçlar, akşam 20:00 civarında garajlarına geri dönmeye başlıyor. İlk olarak, yakıt ikmalleri için dolum istasyonlarına giden araçlar, ardından araç yıkama fırçasından geçiliyor ve önce aracın dış temizliği yapılıyor. Dış yıkamadan sonra park alanına alınarak dış temizliğe geçiliyor. Temizlik işlemlerinde kimyasal katkılı su, dezenfektan katkılı su, camsil malzemeleri kullanılıyor. Her sabah İETT yetkilileri, araçları denetliyor ve onay verildiği takdirde şoför aracı ile servise çıkıyor.

KÜF VE MANTAR ÖLÇÜMÜ DE YAPILIYOR

İETT’lerde aylık yapılan temizliklerde de koltukların yüzleri sökülerek yıkanıyor. Bu dezenfekte işleminde de ağır yağ sökücü, arap sabunu, dezenfektan su (Damlama Yöntemiyle) malzemeleri kullanılıyor. 3 ayda bir yapılan temizlikte de araçların periyodik bakım işlemi yapılıyor ve torpidodan yerlere, tavanlardan koltuk altlarına kadar ayrıntılı bir temizlik yapılıyor. 6 ayda bir de bakteri, küf ve mantar ölçümü yapılıyor. Yapılan ölçümlerin Dünya Sağlık Örgütü'nün kapalı alanlar için belirlediği sınır değeri 500 CFU/m3'nin çok altında olduğu öğrenildi.

SALGIN DÖNEMLERİNDE EKSTRA ÖNLEMLER ALINIYOR

Salgın dönemlerinde ekstra önlemler alınan toplu taşıma araçlarında, Sağlık Bakanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı resmi uyarılar dikkate alınarak söz konusu salgına uygun ilaçlamalar hızlı bir şekilde yaptırılıyor. Bu ilaçlamalar, salgın olmasa da belirli periyotlarda yıl içinde de yaptırılıyor.



İETT OTOBÜSLERİ ARAÇ BAŞINA 82 TL’DEN TEMİZLENİYOR

İETT filosunda bulunan 3 bin 72 araç, her gün 287 temizlik personeli ile temizleniyor. Bu temizliklerde de kimyasal ürünler, yüzey temizlik maddesi, genel temizlik maddesi (x marka), cam temizleme maddesi, ağır kir ve yağ sökme maddesi, Mikrofiber temizlik bezi, Mop paspas, cerrahi eldiven, yer temizleme fırçası, yerçek, camçek, arap sabunu, QAC bazlı yüzey dezenfektan ürünleri kullanılıyor. Araç başına ortalama maliyet 82 TL olarak hesaplanırken, 3 bin 72 araç için bu maliyet 251 bin 954 TL’yi buluyor.



44 METROBÜS İSTASYONU TEMİZLEME RAKAMI: 32 BİN TL

Metrobüslerde de virüsle ilgili yapılan çalışmalar kapsamında, 44 istasyonun yıkanıp kurumasının ardından dezenfekte işlemlerine başlanıyor. Virüsün yayılma endişesi ardından İBB tüm metrobüs duraklarına el dezenfektanı koymaya başladı. Metrobüs temizliğinde de istasyon dezenfekte işleminde; Sağlık Bakanlığı onaylı, TSE Belgeli, nano gümüş teknoloji dezenfektan kullanılıyor. Tüm istasyonların bir defa dezenfekte edilme maliyeti 32 bin TL.

DURAKLARDAKİ EL SPREYİ MALİYETİ 38 TL

Ayrıca, vatandaşların corona virüsünden korunmaları için metrobüs istasyonlarına pil ile çalışan el dezenfektan cihazı konulmaya başlandı. Toplamda 65 çıkış noktasında konulan makinelerde, bin basımlık jel bulunuyor. Jel maliyeti, adet başı 38 TL olup, kullanıma göre değişkenlik gösteriyor. 65 çıkışa konulan bu el spreylerinin İBB’ye maliyeti ise, 2 bin 470 TL.

METRO VAGON BAŞINA TEMİZLİK MALİYETİ: 22,74 TL

Günde 1 milyon 654 bin 777 kişinin kullandığı metrolar da günlük temizleniyor. 19 bin 200 adet olan vagonların temizliğinde 90 personel çalışırken, bir vagonun temizleme maliyetinin 22,74 TL olduğu öğrenildi. (Dezenfeksiyon hariç) Metrolarda da virüse ilave dezenfekte işlemleri, belirli periyotlarla uygulanıyor. Nano teknolojiye sahip bu dezenfekte maliyeti ise vagon başına 100 TL.

VAPUR BAŞINA 196 TL TEMİZLİK MALİYETİ

Günde 231 bin 444 kişinin kullandığı şehir hatlarında, her gün 24 vapur ve 16 iskelenin temizliği yapılıyor. Ayda ortalama bin 600 adet vapur ve iskele temizleniyor. Vapur ve iskelelerdeki temizlik operasyonları, toplam 75 personel ile yapılıyor. Bu personelin 8'i gece temizlik ekibi olarak çalışıyor. Personel ve kullanılan temizlik malzemelerinin Şehir Hatları Genel Müdürlüğü'ne, vapur ve iskele başına günlük maliyeti 196 TL. (Dezenfekte hariç)



VAPURLARDA GECE-GÜNDÜZ TEMİZLİK PERSONELİ BULUNUYOR

Seferlerin tamamlanmasının ardından vapur ve iskelelerin çöpleri, camları, tuvaletleri, dış mevkileri, iç salonlarının zemin ve koltukları kalite standartlarına uygun malzeme ve ekipmanlar kullanarak yapılıyor. Gece ve gündüz temizlik personelleri yer alıyor. Aylık detaylı yapılan temizlikte; yine vapur ve iskelelerin tavanları, alabandaları, koltuk altları, zemin ve diğer yerlerde bulunan lekeler özenle temizleniyor.

VAPUR EK DEZENFEKTAN MALİYETİ 500 TL

Tüm bu temizlik çalışmalarına ek olarak vapur ve iskelelerin dezenfekte edilmesi için de ağır metal içermeyen, insan sağlığına zarar vermeyen, nanoteknolojik, su bazlı dezenfektan kullanılacak. Bu çalışmanın da vapur ve iskele başına maliyeti yaklaşık 500 TL olarak hesaplanıyor.