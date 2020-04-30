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TÜPRAŞ’ın İzmir rafinerisi 5 Mayıs’ta üretimi durduracak

TÜPRAŞ tarafından KAP'a yapılan açıklamaya göre, Covid-19 salgının akaryakıt ürünleri talebi üzerindeki olumsuz etkisi nedeniyle 5 Mayıs tarihinde üretime ara verilecek. Açıklamada üretimin 1 Temmuz'da başlamasının öngörüldüğü belirtildi.

22:00 -
Haberler Ekonomi
TÜPRAŞ’ın İzmir rafinerisi 5 Mayıs’ta üretimi durduracak

TÜPRAŞ’tan KAP’a yapılan açıklama şöyle:

*20 Nisan 2020 tarihinde yaptığımız özel durum açıklaması ile tüm dünyada etkili olan Covid-19 salgınının akaryakıt ürün talebi üzerinde oluşturduğu olumsuz etkiler doğrultusunda 2020 yılı için üretim miktarı beklentimizi aşağı yönlü revize ettiğimizi kamuya duyurmuştuk.

*Bu çerçevede, iç ve dış piyasalarda devam eden genel ticari faaliyetlerin aksaması ve buna bağlı talepte meydana gelen azalış nedeniyle, İzmir Rafinerisinde üretimimiz geçici süreliğine kademeli olarak durdurulacaktır.

*Konuyla ilgili önemli gelişmeler yatırımcılarımızla ayrıca paylaşılacaktır.

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izmir
Son güncelleme: 22:09 30.04.2020
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