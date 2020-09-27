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Turizm ‘Entübe’ ayağa kaldıralım

Turizm sektörü bu yıl Dünya Turizm Günü’nü benzeri görülmemiş bir krizle karşıladı. Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, yaşam mücadelesi veren sektörün ayağa kaldırılması için güç birliğine ihtiyaç olduğunu belirtti.

Latif SANSÜR
06:50 -
Haberler Ekonomi
Turizm ‘Entübe’ ayağa kaldıralım

Covid-19 pandemisi gölgesinde kutlanan Dünya Turizm Günü, bu yıl turizm sektörü için buruk geçiyor. Dünya Turizm Günü nedeniyle bir mesaj yayımlayan Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, turizm sektörünün “entübe” olarak yaşam mücadelesi verdiğini belirtti.

Eresin, ciddi bir darbe alan turizm sektörünü ayağa kaldırmak için sektörün tüm bileşenlerinin güçlerini birleştirmeleri ve sorumluluk almaları gerektiğini söyledi. Eresin mesajında, “2020 Dünya Turizm Günü'nde turizm ve seyahat sektörü benzeri görülmemiş bir krizle tarihe derin biz iz bırakıyor. Turizm sektörü risk altındaki milyonlarca iş gücü ile en çok etkilenen sektör oldu” değerlendirmesinde bulundu.

Müberra Eresin

AYAĞA KALDIRMALIYIZ

Yaşam mücadelesi veren sektörün ayağa kaldırılması için güç birliğine ihtiyaç olduğunu belirten Eresin, “Hayatımıza yeni giren bir terim ile adeta ‘entübe' sektör olarak yaşam mücadelesi veren turizm sektörünü yeniden ayağa kaldırabilmek için güçlerimizi birleştirirken, turizmin faydalarının herkes tarafından anlaşılmasını ve paylaşılmasını sağlamak için sorumluluğumuzu yerine getirmeliyiz. Bu kriz bize sürdürülebilir, kapsayıcı ve dirençli bir turizm inşa etmemiz gerekliliğini öğretmiştir” sözleriyle, insan hayatının her alanda en üst düzeyde tutulduğu bir dünya düzeninde etik kuralların hakim olduğu, bilinçli ilkelerle hareket edebilen bir dünya turizmi ümit ettiğini kaydetti.

Sağlık turizminde gelir yüzde 70 azaldı
Dünyada salgından en çok etkilenen alanlardan biri de hiç kuşkusuz “bacasız sanayi” olarak adlandırılan turizm sektörü oldu. Sağlık Turizmi Geliştirme Konseyi Derneği ve Romatem Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Köksal Holoğlu, “Pandeminin etkisi nedeniyle sağlık turizminde geçen yılla kıyasladığımızda bu yılın ilk 6 ayında yüzde 70 oranında bir düşüş yaşadık” dedi. Türkiye'nin dünya standartlarında sağlık hizmetleri, fiyat politikası, konum gibi sağladığı birçok avantajla dünyada önde gelen destinasyonlar arasında yer aldığını vurgulayan Holoğlu, “Öyle ki sağlık turizminde 5 yılda yüzde 60 artış yakaladık. Türkiye'nin elde ettiği 6 milyar dolarlık rakamın 2020'de daha yükseleceğini umuyorduk. Ancak nisandan itibaren her şey durdu” dedi.
Son güncelleme: 06:57 27.09.2020
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