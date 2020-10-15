Turizmde 2023’ten önce eskiye dönüş yok

Ana pazarı olan Avrupa'dan gelen karantina kararlarının ardından, 2020 sezonunu hedeflediği gibi uzatamayan turizm sektörü, 2021'e odaklandı. 2019 rakamlarına dönüşün 3 yılık zaman alması bekleniyor. Bu yıl 15 milyar dolarlık gelir bekleyen sektörün, 2021 yılında 20 – 27 milyar dolar arasında bir gelire ulaşması, 2019 rakamları olan 34.5 milyar dolar turizm geliri ile 44.7 milyon yabancı turist sayısına ise 2023 yılında ulaşması öngörülüyor.

SALGININ SEYRİ KRİTİK

Uluslararası denetim ve danışmanlık şirketi EY (Ernst & Young) tarafından turizm sektörüne yönelik hazırlanan rapora göre, 2021'deki gelişmeleri yine salgının seyri ve otellerin sezonu açma süreci belirleyecek. Rapora göre, salgının seyri mevcut şekliyle devam ettiği ve otellerin 2021 yılında haziran-temmuz aylarında aktif olarak ziyaretçi ağırlayabildiği durumda Türkiye'nin 2021 yılı turizm gelirlerinde bir önceki yıla göre yüzde 35'lik bir artış bekleniyor. Daha hızlı bir toparlanma kaydedilmesi halinde ise Türkiye'nin turizm gelirlerinin 2021'de 2020'ye göre yüzde 60 yükselmesi bekleniyor. Sektörün, otelden restoranlara ve tur organizasyonlarına kadar tüm oyuncularının son 9 yılık dönemde 15-20 milyar TL'lik bir ortalama sermaye yatırımı yaptığına işaret edilen raporda, “2019'da 16.2 milyar dolar olarak gerçekleşen sermaye yatırımlarının pandeminin etkili olduğu 2020'de 15 milyar dolar seviyesini aşmayacağı öngörülüyor” tespiti yapıldı. Rapora göre, normalleşme sürecinin başladığı haziran ayından itibaren uçuşların açılması ile gelirlerde bir toparlanma beklenirken, turizmin Türkiye'nin gayrisafi milli hasılasına doğrudan katkısının 2020 yılında 15 milyar dolar civarında gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

GELİRDE %60'LIK DÜŞÜŞ

Bu rakamlarla birlikte, gelirlerde, 2019 yılına göre yaklaşık yüzde 60'lık bir düşüş görülecek. 2021 yılında ise bu rakamın 20 – 27 milyar dolar arasında gerçekleşebileceği ifade ediliyor.