Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Yaşam maliyeti asgari ücretten 373 lira fazla

Türk-İş tarafından düzenli olarak yapılan 'açlık ve yoksulluk' sınırı araştırmalarına göre bekar, çocuksuz bir çalışanın yaşam maliyeti 2 bin 697 lira 82 kuruş ile asgari ücretten 373 TL fazla çıktı. Dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 2 bin 219 TL, yoksulluk sınırı ise 7 bin 229 TL olarak belirlendi.

13:11 -
Haberler Ekonomi
Yaşam maliyeti asgari ücretten 373 lira fazla

Konuya ilişkin TÜK-İŞ'ten yapılan açıklamada, “Çalışanların geçim şartları, özellikle gıdadaki fiyat artışının devam etmesi ve bazı temel hizmetlerde “resmi” tüketici fiyatlarının çok üzerinde yapılan fiyat düzenlemeleri nedeniyle, her geçen gün ağırlaşmaktadır. Mevsim şartlarının elverişsiz olması ve yetersiz kalan üretim özellikle yaş meyve-sebze fiyatlarını olumsuz etkilemektedir. Bu olumsuzluk çalışanların mutfak harcamasına artış olarak yansımaktadır. TÜRK-İŞ (Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu) çalışanların geçim şartlarını otuz üç yıldan bu yana aralıksız olarak her ay düzenli olarak yaptığı “açlık ve yoksulluk sınırı” araştırmasıyla ortaya koymaktadır” denildi.

TÜRK-İŞ Araştırmasının 2020 Ocak ayı sonucuna göre, “Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 2 bin 219,45 TL, gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 7 bin 229,49 TL, evli olmayan- çocuksuz bir çalışanın ‘yaşama maliyeti' ise aylık 2 bin 697,82 TL olarak hesaplandığı belirtildi. (İHA)

Son güncelleme: 13:16 28.01.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more