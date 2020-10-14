Türkiye’nin buğday talebi Rusya’da fiyatları artırdı

Son olarak Rusya'da buğday fiyatlarının son 4 haftadır sürekli yükseldiği, bu yükselişin en önemli nedeninin Türkiye'nin yoğun buğday talebi olduğu açıklandı. Son 4 haftada Türkiye'den yoğun talep geldiğini belirten Rus yetkililer, buğday fiyatlarının geçtiğimiz bir haftada 11 dolar birden yükselerek tonu 235 dolar seviyesine yükseldiğini açıkladı.

1.5 MİLYAR DOLAR ÖDEDİK

Türkiye 2019'da 2.3 milyar dolarlık ithalatıyla dünyanın en büyük buğday ithalatçısı haline geldi. Bu ithalatın 1.5 milyar dolarlık bölümü Rusya'dan gerçekleştirildi. TÜİK verilerine göre son 12 yılda Türkiye'de çiftçi sayısı yüzde 48 azaldı, tarım alanlarındaki azalma ise yüzde 12.3 seviyesinde.

Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Başkanı Murat Kapıkıran, “Buğdayda ekim alanları 2002 yılında 9.3 milyon hektar iken 2018'de 7.3 milyon hektara, 2019 yılında ise 6.85 milyon hektara geriledi. Bunlar TÜİK verisidir. Buğday üretimi 2002 yılında 19.5 milyon ton iken 2019 yılında üretimimiz 19 milyon ton. Aradan geçen 18 yılda nüfusumuz 65 milyondan 83 milyona çıkmış ancak üretim aynı kalmış hatta düşmüş. Bu veriler Türkiye'nin buğdayda geldiği noktayı ortaya koyuyor” dedi.