Ucuz ekmeğe talep patladı

Pandemi kısıtlamaları nedeniyle ekonomik açıdan da sıkıntılı günler yaşayan İstanbulluların ucuz ekmek almak için önünde uzun kuyruklar oluşturduğu Halk Ekmek büfeleri son dönemin en çok tartışılan konularından biri oldu. 250 gram ekmeğin 1 TL'ye satıldığı Halk Ekmek büfeleri kentin ihtiyacına yetişemiyor. Kentte 533 büfe bulunuyor. Geçtiğimiz aylarda kira sözleşmesi dolan 117 büfenin süresi uzatıldı, ancak yeni 142 ekmek büfesi daha açılması talebi İBB Meclisi'nde AKP-MHP grubu tarafından kısmen reddedildi. İstanbul Halk Ekmek (İHE) A.Ş. Genel Müdürü Okan Gedik ile sorunları konuştuk.

Halk ekmek nasıl ucuz ekmek üretiyor?

Halk Ekmek, 3 fabrikada hat bazlı tünel fırınlarda sürekli üretim yapan bir işletme. Tüm aşamalarında otomasyon ve makineler kullanılıyor. Üretim süreçleri el değmeden gerçekleştiriliyor. Çalışanların görevi, sadece makineleri kullanmak. Kişi başına üretim miktarı, 3 işletmede günde 10 bin adet olması nedeniyle ekmek maliyetlerine işçilik açısından olumlu yönde yansıyor. Ayrıca ölçekli üretim yapmamız sebebiyle hammaddelerin satın alma sürecinde avantajlarımız bulunuyor. Uzun dönemli yapılan ihaleler ile fiyat avantajı ve istikrar sağlanıyor.

YETERSİZLİK YOĞUNLUK YAPIYOR

Son dönemde Halk Ekmek büfelerinin önünde neden uzun kuyruklar oluşuyor?

Salgın sürecinde uygulanan kısıtlamalardan dolayı çok sayıda vatandaşımızın ekonomik krizden etkilenmesi ile talebin artması ve büfe sayılarının yetersizliği büfelerimizde uzun kuyruklar oluşturuyor. Son düzenlemede ekmeğin 1 kilogram azami satış fiyatı 7.50 TL olarak belirlendi. Daha yüksek fiyat uygulamalarıyla karşılaşsak da genelde piyasada 200 gram ekmek 1.50 TL'ye, 240 gram ekmek de 1.75 TL'ye satılıyor. İstanbul Halk Ekmeği olarak biz, 250 gram ekmeği 1 TL'den satışa sunuyoruz. Ekmeğin 1 kilogram satış fiyatı 4 TL'ye denk geliyor. Zorlaşan hayat şartlarının baskısıyla tüketicinin Halk Ekmek'e olan ilgisi artıyor.

150 BÜFEYE İHTİYAÇ VAR

İstanbul'da kaç Halk Ekmek büfesi bulunuyor? Kaç adet yeni büfeye ihtiyaç var?

İstanbul'da toplam 533 büfe ile hizmet vermekteyiz. Şu anda nüfusun ve talebin yoğunlaştığı yerleşim yerlerinde, ürünlerimize ulaşılabilirliği sağlamak için ilk etapta yaklaşık 150 büfe kurulumuna ihtiyacımız var.

Halk Ekmek günde kaç ekmek üretiyor? Kaç ekmek satıyor? Ekmeklerin dağıtımı nasıl yapılıyor?

Halk Ekmek'in 3 işletmesinde günlük ortalama 1 milyon 250 bin adet 250 gram normal ekmek ile 850 bin adet Akdeniz grubu paketli ekmek üretimi ve satışı yapıyor. Ekmekler sipariş miktarına göre, belirlenmiş güzergahlarda rutin planına uygun olarak satış noktalarımıza sevk ediliyor. Personelimiz titizlikle hareket ediyor.

KISITLAMADA DA ULAŞTIRDIK

Pandemi döneminde satış oranları nasıl etkilendi?

Halk Ekmek yıllardır günlük 800-900 bin adet ekmek üretiyordu. Pandeminin de etkisi ile zorlaşan hayat şartları Halk Ekmek'e olan ilgiyi artırınca günlük 1 milyon 250 bin adet ekmek üretmeye başladık. Pandemide Halk Ekmek olarak 16 milyonun takdirini alacak şekilde çalıştık. Sokağa çıkma yasaklarında da halka ekmeklerimizi ulaştırdık.

İstanbul'da en çok satış hangi ilçede, hangi büfelerde oluyor? En düşük talep hangi ilçelerde?

En çok Sultangazi, en az ise Adalar, Şile, Silivri ve Çatalca ilçelerinde satış yapılıyor. En çok satış yapan büfelerimiz; nüfusun yüksek olduğu bölgelerde bulunuyor.



En çok hangi ürün satılıyor?

En çok satılan 250 gramlık normal ekmek olup, paketli ürün olarak da en çok Organik Tam Buğday Ekmeği, normal Tam Buğday Ekmeği, Tost Ekmeği, Çavdarlı Ekmek ve Akdeniz Ekmeği satılıyor.

ŞEHİT AİLESİNE ÖNCELİK

Ekmek büfeleri nasıl işletiliyor?

Büfe işletmek isteyen vatandaşlarımız ilk önce internet sitemiz üzerinden bayilik başvurusu yapar. Başvuru yapılan lokasyonun bölge denetim personelince keşfi yapılır. Şartlar uygun ise ilgili belediyeden alınacak yazılı izne istinaden büfe kurulumu gerçekleştirilir. Büfelerimiz vergi mükellefi olarak kendi nam ve hesaplarına çalışmaktadır. Olabildiğince toplumdaki dezavantajlı kişilere ve kadınlara pozitif ayrımcılık yapmaya gayret gösterilmiştir. Önümüzdeki dönemde İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun belirttiği üzere şehit, gazi ve engelli ailelerinin yeni kurulacak büfeleri işletmesine önem ve öncelik vereceğiz.