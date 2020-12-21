Üreticiler iflasın eşiğinde, çaresiz

Yumurta fiyatlarındaki hızlı artış vatandaşın cebini yakarken, birçok üreticinin iflasın eşiğinde olduğu, durumun daha da kötüleşebileceği uyarısı yapılıyor.

İstanbul Yumurta Üreticileri Toptancıları ve İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Necati Yıldırım, yumurtaya gelen zammın sebebini hammadde fiyatlarındaki artışa bağlarken, “Üretici 18 aydır zarar ediyor, hammaddenin fiyatı arttı” dedi.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, yumurta fiyatlarındaki aşırı artışın yanlış tarım politikalarının ürünü olduğunu söyledi. Son bir yılda yumurta yeminin yüzde 57, yumurta fiyatlarının yüzde 77 arttığını söyleyen Sarıbal, “Artan maliyetler nedeniyle birçok işletme battı. Hükümet ise sadece seyretti” dedi.

Son 3 yılda yumurta üretiminin 19 milyar adet civarında kaldığını söyleyen Sarıbal, yumurta fiyatlarındaki artışın nedenlerini şu sözlerle aktardı:

ZARAR EDEN KAPATTI

“Artan nüfusa rağmen yumurta üretimi yerinde sayıyor. Bu yılın başında başlayan koronavirüs etkisi ile yumurta tüketimi de düştü. Hükümet yumurta üreticilerine gereken desteği de vermeyince, zarar eden bir yumurta işletmesi kapandı. Bugün pahalı yumurta tüketiliyorsa bunun sorumluluğu bakanlıktadır. Ülkemizde 25 milyon ton yem üretiliyor. Bunun 4 milyon tonu yumurta yemi. Üretilen yemde kullanılan hammaddenin yarısından fazlası yurt dışından ithal ediliyor. Bugün dünyada yem hammaddeleri fiyatları artıyor. Kurdaki artış, son bir yılda yumurta yem fiyatının yüzde 57 artmasına neden oldu. Maliyetler arttı, üretici zararını karşılamak için ihracata yöneldi ve iç piyasaya arz edilen yumurta miktarı düştü.”

DÜNYA TARIMA YÖNELDİ BİZ DESTEĞİ ARTIRMADIK

Tarımda uygulanan politikaların yanlışlığına da işaret eden Orhan Sarıbal, “Özellikle pandemi süreciyle birlikte ülkeler gıda güvenliğini ve gıda egemenliğini olası tehditlere karşı korumak için ‘yerinde üretim' anlayışına geçti. Ancak bizde tersi oldu. Önümüzdeki yıl üreticiye verilecek destek miktarını iktidar 2020 yılı ile aynı tutarak 22 milyar lirada bıraktı. Pandemi sürecinde tarım sektörüne yeterli oranda destek vermedi” diye konuştu.