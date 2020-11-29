Uykuları kaçıran ihale

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün hesaplarını inceleyen Sayıştay, Ovit Tüneli'nde yaklaşık maliyeti 19 bin 568 lira olarak hesaplanan bir iş için müteahhit firmaya 17 milyon lira ödendiğini ortaya çıkardı. Sayıştay raporunu TBMM'de Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na soran CHP Milletvekili Bülent Kuşoğlu, “19 bin lira için 17 milyon lira ödenmiş. Köprü ayağı 2.95 metre daha kısa yapılmış, üstelik parası tam ödenmiş. Bu nasıl vicdan? Sayın bakan, gece bu raporu okuyunca canım sıkıldı, üzüldüm. Yataktan kalkamadım” diye isyan etti.

Kuşoğlu, Ovit Tüneli'nin aydınlatması için 6 milyon yerine 21.5 milyon lira ödendiğini de söyleyip, “Bu vebaldir, günahtır” dedi. Kuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı bütçesinde Sayıştay iddialarına yanıt verilmemesini eleştirdi.

BİR AYAĞI KISA

Sayıştay, Batman'ın Hasankeyf ilçesinde yaptırılan Başur Köprüsü'nde proje değişikliğine gidildiğini, üstelik üst makamlardan onay dahi alınmadığını belirtti. Raporda, “Köprü çıkış kenar ayak ile orta ayak arasında şev stabilitesi sorunu bulunduğu, çatlaklar oluştuğu, orta ayak yüksekliğinin onaylı projesine göre 2.95 metre daha kısa yapıldığı tespit edilmiştir” denildi.

Sayıştay'ın köprü inşaatlarında müteahhit firma ile denetim elemanlarının proje üzerinde birlikte değişiklik yapıldığı tespitini de okuyan Kuşoğlu, “Ne demektir bu? Biliyorsunuz, bunu bilmek için müteahhit olmaya gerek yok. Bunların hesabını sormayacak mıyız? Hepimiz için bu vebaldir, günahtır” dedi.

963 MİLYONLUK ÖDEME 31 MİLYON GÖSTERİLMİŞ

Sayıştay'ın Avrasya Tüneli'yle ilgili çarpıcı tespitlerine de işaret eden Bülent Kuşoğlu, Avrasya Tüneli Projesi'nde idarece verilen talep garantilerinin hatalı muhasebeleştirildiğini, 2019 -2025 dönemi için toplam 963 milyon lira garanti ödemesi öngörülmesine rağmen kayıtlarda bunun 31 milyon lira olarak yer aldığını söyledi. Kuşoğlu, “Bu nasıl hesaplamalardır, bunlar nasıl kayıtlara geçiriliyor? Anlamak mümkün değil” dedi.