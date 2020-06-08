Vadeli dövize sınır

Özel bankaları kredi vermeye teşvik etmek isteyen Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) attığı adımlardan sonra Yapı Kredi Bankası, 10 bin dolardan küçük vadeli döviz hesabı açmayacağını duyurdu.

BDDK'nın bankaları kredi vermeye teşvik etmek için geliştirdiği Aktif Rasyo düzenlemesi ilk sonuçlarını verdi. Yapı Kredi müşterilerine gönderdiği bir e-posta ile 13 Haziran'dan itibaren vadeli döviz mevduat hesapları için limit ve minimum süre uygulama kararı aldı.

Müşterilere gönderilen e-postaya göre, banka 10-25 bin dolar ya da muadili döviz kurları aralığındaki yabancı para mevduatları için vadeli mevduat hesap açılışını 3 ay ve üstü olacak şekilde düzenleyecek.

Banka vadeli altın hesapları için de 200 gram sınırı getirdi. Altın hesapları için vade süresi 6 aydan küçük olamayacak. Banka bu miktarlardan küçük mevcut vadeli hesapları 13 Haziran'dan itibaren vade sonunda yenilemeyeceğini duyurdu.

MALİYETLİ HALE GELDİ

Kararı Twitter hesabından yorumlayan Ekonomist Ümit Akçay, “BDDK'nın düzenlemesi, bankalar açısından döviz mevduatı tutmayı maliyetli hale getirdiğinden, kârlılık hedeflerini tutturmak için döviz mevduatını azaltmaya başlıyorlar. Mevduatın kabaca yarısı dövizde, ne kadarı çözülebilir, izlemek lazım” değerlendirmesini yaptı.

Kararın bankacılık otoriteleri ile bilgi paylaşımı yapılmadan alınmasının mümkün görünmediğini belirten uzmanlar, ekonomi yönetiminin bu adımdan haberdar olabileceğini vurgulayıp Yapı Kredi'nın aldığı karara benzer adımları diğer bankaların da hayata geçirebileceğini ifade ediyor.

146 milyar dolar vadeli hesaplarda

BDDK'nın verilerine göre, yurtiçi yerleşiklerin döviz tevdiat hesaplarında vadesiz 49 milyar dolar bulunurken, 1 ay vadede 23.7 milyar dolar, 1-3 ay vade aralığında 87.8 milyar dolarlık mevduat tutuluyor.

Kıymetli maden depo hesaplarında ise vadesiz 17.1 milyar dolar, 1 ay vadeli 750 milyon dolar, 1-3 ay vadeli 2.1 milyar dolar, 3-6 ay vadeli ise 585 milyon dolar bekliyor. 29 Mayıs haftası itibarıyla toplam yabancı para mevduatları 224 milyar 546 milyon doları buluyor. Bu tutarın yaklaşık yüzde 65'ine denk gelen 146 milyar 159 milyon dolar vadeli hesaplarda tutuluyor. Recep GENEL / SÖZCÜ