Vatandaşın borsaya girişi salgında da hız kesmedi

Salgının ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerine ve borsadaki sert dalgalanmalara rağmen vatandaşın Borsa İstanbul’a ilgisi artarak devam ediyor.

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre, Borsa İstanbul'da 2019 yılının tamamında 24 bin 519 artan yatırımcı sayısı, 2020’nin 1 Ocak-10 Mayıs döneminde 269 bin 993 artarak 1 milyon 473 bin 430’a yükseldi. Mayıs’ın sadece ilk 10 günündeki artış 36 bin 699 oldu.

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Son 10 yılda yatırımcı sayısında en fazla artış kaydedilen yıl, 88 bin 16 ile 2018 yılı olmuştu. 2020'nin ilk dört ayında bu rakam katlanmış oldu.

Üstelik, Ocak sonunda 123 bin seviyesini aşarak rekor kıran Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, salgınla birlikte 83 bin seviyelerine kadar düşmesine rağmen Borsa’ya vatandaşların ilgisi devam etti.

YABANCI GİTTİ, YERLİ GELDİ

Yatırımcı sayısındaki artış gerçek yerli yatırımcılardan, yani Türk vatandaşlarından kaynaklandı. Ocak-Nisan döneminde Borsa İstanbul’daki gerçek yerli yatırımcı sayısı 232 bin 275 artışla 1 milyon 420 bin 333’e yükseldi. Bu dönemde yatırımcı sayısındaki 233 bin 293’lük artışın yüzde 99,6’sını gerçek yerli yatırımcılar oluşturdu.

Büyük bölümü karantinada geçen Mart-Nisan aylarında Borsa İstanbul’da Türk vatandaşı yatırımcı sayısındaki artış 146 bin 499 oldu.

Uzmanlar, mevduat faizlerinin enflasyon oranının da altına gerilemesiyle reel faizlerin sıfırın altına düşmesinin, vatandaşın tasarruflarını Borsa’da değerlendirmesinde etkili olduğu görüşünde.

Türk vatandaşı yerli gerçek yatırımcının yatırımlarının portföy büyüklüğü Ocak-Nisan döneminde 16 milyar TL artışla 92,2 milyar TL’den 108,2 milyar TL’ye yükseldi.

Ocak-Nisan döneminde tüzel yabancı yatırımcı sayıyı 34 düşüşle 1373’e geriledi. Yabancı gerçek yatırımcı sayısı ise 777 artışla 7 bin 411’e yükseldi.

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Yabancı yatırımcının çıkışıyla birlikte Borsa İstanbul’da geçen sene yüzde 66’yı gören yabancı payı Mayıs 2020’de yüzde 55 seviyelerine kadar geriledi.