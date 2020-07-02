Vatandaşların döviz mevduatları 273 milyon dolar arttı

Merkez Bankası Haftalık Banka ve Para İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatları 26 Haziran ile biten haftada, 19 Haziran ile biten haftaya göre 575 milyon dolar artarak, 201 milyar 638 milyon dolardan 202 milyar 213 milyon dolara yükseldi.

VATANDAŞLARIN DÖVİZ HESAPLARI ARTTI

Söz konusu dönemde vatandaşların döviz hesaplarında artış görüldü. 26 Haziran ile biten haftada vatandaşların döviz hesapları, 19 Haziran ile biten haftaya göre 273 milyon dolar artarak, 121 milyar 386 milyon dolardan 121 milyar 659 milyon dolara çıktı.

TOPLAM YABANCI PARA MEVDUATLARI AZALDI

26 Haziran ile biten haftada bankalarda bulunan toplam yabancı para mevduatları da artış gösterdi. 19 Haziran ile biten haftada 230 milyar 93 milyon dolar olan yabancı para mevduatları 26 Haziran ile biten haftada, 507 milyon dolar artarak 230 milyar 600 milyon dolara yükseldi.