Virüse bir o yakalanmadı

Kripto para birimi Bitcoin’in değeri, Kasım 2019’dan sonra ilk kez 9 bin doları aşarak bugün 9 bin 142 dolar seviyesine ulaştı. Aralık 2019’da 130 dolara gerileyen Ethereum da 170 doları aştı. Diğer kripto para birimleri de de değer kazanırken Bloomberg Galaxy Kripto Endeksi yüzde 1.7 değer kazandı.

JPMorgan’dan Nikolaos Panigirtzoglou, bazı hedge fonların Bitcoin ve kripto paralardaki dalgalanmada fırsatlar görmüş olabileceği yorumunda bulundu.

Bloomberg’in konuya ilişkin haberinde, salgın nedeniyle küresel piyasalardaki riskten kaçışta Bitcoin’in “yeni güvenli liman” olarak görülmüş olabileceği yorumu da aktardı ancak Bitcoin ve diğer yüksek kripto paralar yüksek dalgalanmasıyla dikkat çekiyor. 2018’de 19 bin dolara kadar çıkan Bitcon, daha sonra 3 bin dolara kadar gerilemişti.