Vitaminci GNC iflas ertelemeye başvurdu

Corona virüsü salgını, birçok dev markayı zor durumda bıraktı. Köklü şirketler bir bir iflas erteleme başvurularında bulundu. Bunlara bir halka daha ekleniyor.

Reuters'ta yer alan habere göre vitamin ve bitkisel takviye ürünleri satan GNC, ABD Delaware'da iflas erteleme başvurusunda bulundu. 85 yıllık dünyaca ünlü marka, karantina sürecinde mağazalarının geçici olarak kapanmasıyla zor duruma düştü. Şirket, 900 milyon dolarlık borcunu azaltmaya çalışsa da başarılı olamadı.

Bu süreçte 11 bin çalışandan 2100'ü ücretsiz izne çıkarıldı. GNC, iflas erteleme başvurusuyla birlikte borçlarını yapılandırmayı planlıyor. Borçluların büyük bölümü, şirketin kendisinin en büyük hissedarı olan Harbin Pharmaceutical Group'un bir iştirakine, mahkeme denetimli bir açık artırmada 760 milyon dolara satılmasını kabul etti. Ayrıca Harbin'in iştiraklerinden International Vitamin Corp.'un da desteğiyle 130 milyon dolarlık yeni finansman sağlandı.

İLK ÇEYREKTE ZARAR 200.1 MİLYON DOLAR

Markanın 7300 satış noktası bulunuyor. Bunlardan 5200'ü ABD'de. 1600 satış noktası ise bayilik olarak hizmet veriyor. Türkiye’de dahil olmak üzere 50 ülkedeki satışlar da bayilikler aracılığıyla yapılıyor. ABD ve Kanada’daki mağazaların 2633’ü GNC’nin kendisine ait.

Şirket mağazalardan 800 ila 1200'ünü kapatmaya hazırlanıyor. GNC CFO'su Tricia Tolivar, GNC ve ona bağlı 16 kuruluş için, işleri operasyonel olarak yeniden etkili hale getirmek ve müşteriler, hissedarlar ve satıcıların etkilenmesini en aza indirmek için iflas erteleme başvurusu yaptıklarını söyledi. Şirketin hedefi sonbahar aylarında iflas ertelemeden çıkmak.

GNC, salgın öncesinde de sıkıntılı bir süreçten geçiyordu. 2018 yılının ocak ayından geçtiğimiz marta kadar 596 düşük performanslı mağazasını kapatmıştı. Şirket, 2020'nin ilk çeyreğinde 200 milyon dolar zarar etti.