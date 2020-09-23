Vurgunla suçlanan şirket İstanbul’da

FinCEN belgeleri, geçtiğimiz 10 yılda altın üzerinden kara para aklama işlemlerinde Türkiye'nin “güçlü” bir konumda olduğu iddiasını da ortaya koyuyor. Belgelerde en çok ismi geçen 20 kişiden biri Rıza Zarrab olurken, yolu İstanbul'dan geçen Dubai merkezli bir altın şirketinin de kara para trafiğinin odağında olduğu iddia ediliyor.

ALTIN BORSASI'NA GİRDİ

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan ABD Hazinesi'ne bağlı Mali Suçları Araştırma Ağı'na (FinCEN) ait belgeler, ülkeler arasındaki kara para trafiği ve bankaların bu trafikteki rolünü gözler önüne serdi. Belgelere göre 2007 ile 2016 yılları arasında 9.3 milyar dolarlık şüpheli işlem yapan bir şirket var: Kaloti Değerli Madenler. Dubai merkezli bu şirket, kara para aklama faaliyetlerini yürüttüğü iddia edilen şüpheli dönemde Türkiye piyasasına girdi. Şirket 2009 yılında İstanbul Altın Borsası'na üye oldu. Türkiye, şirketin sitesinde verilen bilgiye göre Hong Kong ve Singapur'dan sonra temsilcilik açtıkları üçüncü ülke.

SERMAYESİ 1 MİLYON TL

Kaloti, İstanbul Altın Borsası üyeliği sonrasında 2013 yılında İstanbul Borsası'na da üye oluyor. Borsa İstanbul verilerine göre 1 milyon TL sermayeli Kaloti'nin yüzde 95'i Kaloti Int.'e ait. Yüzde 1'er pay ise Fadi Fathi Mahmood Skaik, Monzer Medakka, Tarek Zouhair El Mdakka ve Osama Munir Rahgeb Al Kaloti arasında paylaşılmış.

“TÜRKİYE ULUSLARARASI KİMLİK İÇİN ÖNEMLİ”

Kaloti, Türk basınına hemen hemen hiç çıkmamış. 2012 yılındaki tek röportajında Kaloti Genel Müdürü Fadi Skaik şöyle diyor: “2007-2008'de Türkiye'de külçe altın talebinde gelişmelerle oluşan talep sonrası var olan ticareti Türkiye ofisinden daha verimli yönetmek üzere Kaloti Kıymetli Madenler kuruldu. Firmamızın Türkiye'de bulunması, altın ticareti piyasasında uluslararası bir kimliğe kavuşmak için önemlidir.”



HER ‘CEP'TE KİRLİ ALTIN OLABİLİR İDDİASI

Kaloti'nin suçluların para aklamak için kullandığı en önemli altın şirketlerinden biri olduğu iddiası telekom ve otomotiv devlerini de sarstı. Çünkü otomobillerde ve akıllı telefonlarda da değerli metaller kullanılıyor ve Apple, General Motors ve Amazon gibi devlerin Kaloti'nin müşterileri arasında yer aldığı iddia ediliyor. BBC'de yer alan haberde bu durumun, milyonlarca tüketicinin bir suç yapısını bilmeden fonlamasını beraberinde getirdiği iddia edildi. Kaloti yetkilileri yaptıkları açıklamada bilmeden hiçbir suça dahil olmadıklarını belirterek iddiaları yalanladı.