Yavuz Yükselir finansal teknoloji yatırımlarına Yükselir Group’ta devam edecek

Dünya bir yandan corona virüsü krizinin yaralarını sarmaya çalışırken, diğer yandan salgın sonrası oluşacak yeni finansal düzeni şekillendirmeye çalışıyor.

Yükselir Group Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Yükselir dijital para işinin son derece önemli olduğunu söylüyor. Yükselir, “Dijital para, 2020 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Planı'ndaki en önemli maddelerden biri. 2020 yılında test çalışmalarına başlanması bekleniyor. Bu konuda ilk önemli adımlar Çin'de gerçekleşiyor. E-Yuan yavaş yavaş günlük hayatta Çin vatandaşlarının kullanımına sunulmaya başlandı. Biz de Türkiye olarak, bu dönüşümün öncülerinden biriyiz” açıklamasında bulundu.

Daha önce Türk finansal teknoloji girişimlerine bireysel yatırım yaptığını söyleyen Yavuz Yükselir artık bundan sonra bu tür yatırımlara Yükselir Group çatısı altında devam edeceğini söyledi.

Yavuz Yükselir, “Finansal teknolojide yetişmiş insan kaynağımız var. Türkiye'de değişimi önceliklendiren ve katma değerli üretime öncülük eden bir yönetim anlayışı var. Biz de Yükselir Group olarak, hem bu vizyonu paylaşıyoruz, hem de bu alanda büyük fırsatlar görüyoruz.” açıklamasında bulundu.