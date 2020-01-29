Yeni güvenli liman: Bitcoin

2020 yılı yatırımcılar açısından oldukça hareketli başladı. Önce ABD-İran savaşı ardında Çin’de ortaya çıkan corona virüsü piyasalarda güvenli liman arayışlarını hızlandırdı. Bu gibi dönemlerde yatırımcıların aklına her zaman ilk olarak altın geliyor. Nitekim ons altın 1.570 dolar seviyesine çıkmış durumda. Ancak küresel boyutlara ulaşan kriz dönemlerinde altın gibi yükselen bir şey daha var. O da kripto paraların en önemlisi olan Bitcoin.

NİSAN 2018: RUSYA-ABD GERİLİMİ

Dünya yakın dönemde küresel çapta 4 önemli olay yaşadı. Bunlardan ilki 2018 yılının Nisan ayında karşı karşıya gelen, dünyanın iki süper gücü ABD ile Rusya arasında meydana geldi.

Suriye’nin Doğu Guta bölgesinde gerçekleştirilen kimyasal saldırısı sonrası iki ülke arasındaki gerilim tırmanmış, ABD Başkanı Donald Trump’ın attığı “Füzelerimiz geliyor, hazır ol Rusya” şeklindeki tweet ile de zirve yapmıştı.

Söz konusu gelişmelerin yaşandığı 2018 Nisan ayına 7 bin 83 dolar seviyesinde başlayan Bitcoin, Nisan ayını 9 bin 240 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

TEMMUZ 2018: TİCARET SAVAŞLARI

Uzun süre dünya gündeminde yer alan ve geçen günlerde ilk faz anlaşması imzalanan ticaret savaşlarının resmen başladığı Temmuz 2018 tarihinde de Bitcoin fiyatları yükselişe geçti.

2018 yılının Temmuz ayına 6 bin 614 dolar seviyesinde başlayan Bitcoin, ay sonunda 7 bin 780 dolar seviyesinde bulunuyordu.

3 OCAK 2020: ABD-İRAN KRiZi

İranlı general Kasım Süleymani’nin ABD tarafından düzenlenen suikast ile ölmesi Orta Doğu’da yeni bir dönemi başlatırken, üçüncü bir dünya savaşı tehlikesi baş göstermişti. İran cevap olarak ABD’nin Irak’ta bulunan askeri üslerine füze saldırısı düzenledi.

Can kaybı yaşanmayan saldırının ardından iki taraftan da gerilimi azaltan açıklamalar gelmiş ve tansiyon düşmüştü. Bitcoin Ocak ayına 7 bin 200 dolar seviyesinde başlamıştı.

20 OCAK: CORONA VİRÜSÜ

ABD-İran krizinin dünya piyasalar üzerindeki etkisi tam geçmeden yeni bir küresel olay gündeme bomba gibi düştü. Çin’in Vuhan kentinden dünyaya yayılan corona virüsü şu ana kadar yüzlerce kişiye bulaştı, onlarca kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Dünya yaşanan gelişmeleri endişeyle takip ederken Bitcoin, 9 bin 346 dolar seviyesine çıktı.

KURTULUŞ: ÇIKIŞIN SEBEBİ GÜVENLİ LİMAN ARAYIŞI

Avrasya Blockchain ve Dijital Para Araştırmaları Derneği Başkanı Kadir Kurutuluş, küresel kriz dönemlerinde Bitcoin fiyatında yaşanan artış ile ilgili, sozcu.com.tr’ye açıklamalarda bulundu. Kurtuluş, küresel kriz dönemlerinde Bitcoin fiyatlarının yükselmesini, insanların paralarını kendi kontrollerinde tutma isteklerinin artmasından kaynaklandığını söyledi.

ABD’de yaşanan New York saldırıları ve Rusya’daki petrol krizi sonrası borsaların kapandığını ve kontrolün başkasında olduğunu hatırlatan Kurtuluş, “Huzursuz paralar dünyada güvenli liman arıyorlar. Ancak güvenli limanlar artık eskisi kadar güvenli değiller. Siz paranızı kendi ülkenizdeki bankaya yatırsanız tehlikeli, Panama’ya, İsviçre’ye gitseniz ipiniz başkalarının elinde. İnsanlar dünyada taşların oturmadığı, dengenin ne yönde belirleneceğinin bilinmediği, güçlünün, kazananın bilinmediği zamanlarda daha özgür olabilecekleri bir ortama gitmek isterler. O ortam da şu an için kripto paralar. Çünkü kimsenin kontrolünde olan bir alan değil. Takip edilebiliyor ancak kontrol edilemiyor. Yani kimse onu sizden gelip alamıyor. İran krizinde de ticaret savaşlarında da huzursuz paraların güvenli liman arayışı bu çıkışların sebebi oldu.” açıklamasında bulundu.

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“İNSANLAR KENDİ KONTROLLERİNDE OLAN BİR LİMAN İSTİYOR”

Dünyanın bir geçiş döneminde olduğunu ve para kavramının değiştiğini belirten Kurtuluş, “Anlık ölçülen işleme dayalı bir sisteme doğru gidiyoruz. Kripto paralar rezerv paranın değişiminin öncüsü. Dolayısı ile böyle bir değişim döneminde insanlar da hangi tarafın, neyin galip geleceğini bilmediği için kendi, kontrollerinde olan bir limana gitmek istiyorlar. Peki hangi güvenli limana gidecekler? Ne kadar fiziki altın alabilirler? Fiziki almasalar başkasının kontrolünde olacak.

Bunu istemeyenin adresi de işte burası; kripto paralar. Güvensiz olan kripto para teknolojisi değil. Güvensiz olan kripto para borsaları. O borsalar üç beş tane çocuğun kendi serverlarında tuttuğu şeyler. Bunun blockchain ile bir ilgisi yok. Bir tane web sitesinde paranı tutuyorsun. Hacklenen bu siteler, blockchain protokolü değil. Böyle zamanlarda kripto paralardaki yegane artışın sebebi huzursuz paralardır.” dedi.