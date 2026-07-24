Özgür Özel’le birlikte hareket eden milletvekilleri bugün yarın CHP’den istifa ediyor. Buna karar vermek onlar için de kolay olmuyor. Seçim bölgelerine gittiklerinde neden istifa ettiklerini halka anlatacaklar. CHP’li seçmenin bir kısmı bu gidişi doğru bulmadığını, mücadeleyi parti içinde yapmaları gerektiğini de söyleyecektir. Yani CHP’liler ile yeni kurulacak siyasi partiye geçecekler arasında tartışmalar da hiç eksik olmayacak. Seçimlerde iki parti karşı karşıya gelecek, farklı adaylar çıkaracak ve birbirleriyle yarışacak, adaylar birbirini yıpratacak. Kemal Kılıçdaroğlu döneminde CHP’nin 1 milyon 200 bin civarında üyesi bulunuyordu. Özgür Özel’in genel başkanlığa seçilmesinden sonra yürütülen kampanya sonucu bu sayı 2 milyon üyeye yaklaştı. Şimdi üyeliğini sonlandırılanların da önemli bir bölümünü partiye sonradan üye olanlar oluşturuyor. MANSUR BEY AYRILMIYOR Milletvekilleri, parti üyeleri CHP’den ayrılırken, en çok merak edilen ise belediye başkanlarının istifa etmemesi oldu. Özgür Özel yönetiminin de belediye başkanlarının, meclis üyelerinin istifasını şimdilik istemediğini, bunun kendilerine göre gerekçeleri olduğunu da söyleyelim. Belediye başkanları da kendi aralarında konuştuklarında önemli bir bölümü de meclis üyeleriyle ilgili kritik bilgiler veriyor, bu durumda partilerinden ayrılmaları halinde çoğunluğun AKP’ye geçeceğini anlatıyor. En çok merak edilen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın CHP’den istifa edip etmeyeceğiydi. Mansur Bey, CHP’den ayrılmıyor. Şu günlerde de tatilde. Mansur Beyle hareket eden belediye başkanları da “Mansur Abi ne derse onu yaparız” diyor. Çankaya ve Mamak Belediye Başkanlarının bu konuda farklı görüşü var. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay en azından yılbaşına kadar bağımsız kalmaya devam edecek. Şu aralar İzmir’in çöp döküm alanı, bazı yatırımları için bakanlıklarla görüşmeler yapıyor. İşine odaklanmış. Bugüne kadar Tugay hep yalanlasa da AKP’ye geçebileceği de gündemden düşmüyor. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu da, Özel’in onayı halinde CHP’den istifaya hazır olan ilk isimlerin başırnda geliyor. PERİŞAN EDİLİYORLAR Bazılarının gitmelerine CHP’lilik ruhu engel oluyor. Bir de CHP adına seçime katılmış, seçimi kazanmış başkanlar ayrılmaya sıcak bakmıyor. Kendi seçmen kitlesi bölündüğünde gelecek seçimin zora girebileceğini de değerlendiriyorlar. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Tekirdağ Belediye Başkanı Candan Yüceer, Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın partilerinde kalacağı konuşuluyor. Partiden ayrılmayacağını söyleyen her başkan ya da milletvekili Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nu desteklediği için değil, partili olduğu için ayrılmıyor. Ama yine de siyasetin kaygan zemini olduğunu, gitmeyeceğine garanti gözüyle bakılanların gidebileceğini de eklemek gerekiyor. ORTAK NOKTASI VAR Adana Büyükşehir Belediye Başkanı, CHP’den ayrılmayacağını açıklayınca adeta linç edildi. Zeydan Bey, “Ben 53-54 yıldır CHP’liyim. Partimden istifa etmeyeceğim” dedi. Bu sözleri nedeniyle lince uğrayan Karalar, “Ben bu linci hak edecek bir şey yapmadım ki. Ben Atatürkçüyüm, cumhuriyetçiyim, partiliyim, hayatım boyunca hep hizmet etmişim. Ama öyle bir dalga var ki ne söyleseniz boş” diyor. Unutmayalım, bugün istemeye istemeye bir ayrılık yaşanıyor ama sonunda yine birleşme olacak. O yüzden kimse kimseye “Gidenler tu kaka, kalanlar tu kaka” diye yaftalamasın. Omuz omuza mücadele ettiğiniz arkadaşlarınızın kalbini kırmayın. Partinin en sıkıntılı dönemlerinde de sırt sırta verip mücadele edenlerin ortak noktası Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyetin devam etmesi, memlekete gerçek anlamda demokrasinin yerleşmesidir. MECLİSTE AZINLIĞA DÜŞMEMEK CHP’li belediye başkanlarının bulunduğu her il ya da ilçede “Meclis çoğunluğu” rahatlığı yok. Bazı yerlerde sayılar kritik. Birkaç meclis üyesinin CHP’den istifasıyla meclis çoğunluğu AKP’ye geçiyor. Bunun son örneği Akçakoca’da yaşandı. Yeni durumun şöyle bir sıkıntısı var. Evet, meclis çoğunluğu bugüne kadar CHP’deydi ama CHP’den istifa edip yeni kurulacak siyasi partiye de katılanlar olacaktır. Bu durumda, meclis çoğunluğu bu istifalar nedeniyle kaybedilecektir. Her yerde CHP ile yeni partiye katılacak olan meclis üyelerinin ortak hareket edeceği de beklenmiyor. Belediyeler bu durumu dikkate alıyor. Parti kuruluşunun tamamlanmasından sonra belediye başkanları durumlarını değerlendirip parti değiştirebilirler. CHP, seçimde 420 belediye kazanmışken, bugün bu sayı 375’e inmiş durumda... Efsane Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’in CHP kararı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, 25 yıl Eskişehir İl Belediye Başkanlığı’nın ardından Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinde bulundu. Her girdiği seçimden oyunu artırarak çıktı. Yaptığı hizmetler hep örnek gösterildi. Türkiye genelinde istifalar yaşanırken, Yılmaz Hoca da CHP ile ilgili kararını verdi ve “Bunu, sana büyük bir ıstırap içinde açıklıyorum” dedi. Büyükerşen şunları söyledi: “Atatürk’ün ‘En büyük iki eserimden biri’ dediği, benim de ömrüm boyunca ruhumda ve kalbimdeki yerini muhafaza edecek olan CHP’nin, yasal oyunlarla içine düşürüldüğü duruma üzülmemek elde değildir. Bu buhranlı dönemden bir an önce kurtulmamız en büyük dileğimdir.” İSTİFA YOK Yılmaz Hoca, bu sözlerinin bazıları tarafından “istifa” olarak yorumlandığını ancak kendisinin istifa değil, partisiyle ilgili bir temennide bulunduğunu, bu buhranlı günlerin bir an önce son bulmasını istediğini söyledi. Yılmaz Hoca’nın son sözleri işte bunlar oldu. Yani ortada istifa kesinlikle yok, sadece dilekler var...