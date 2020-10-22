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Yolcu sayısı 5 milyon garanti 12 milyon

Temeli 2013 yılında dönemin Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım tarafından atılan ve Adana, Mersin ve Osmaniye illerine de hizmet vermesi planlanan Çukurova Bölgesel Havalimanı ihalesinin 26 Ekim’de yeniden yapılacağını kaydeden CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, Çukurova Havalimanı ihalesinin peşkeş projesine döndüğünü kaydetti.

Güncellenme: 06:27, 22/10/2020
Haberler Ekonomi
Yolcu sayısı 5 milyon garanti 12 milyon

Limak-Kalyon-Cengiz İnşaat Ortak Girişim Grubu'nun elenmesinin ardından iptal edilen Çukurova Havalimanı ihalesinin ‘adrese teslim' olarak yeniden yapılacağını aktaran Erdoğdu, “Hemen yanında büyük bir havalimanı olan Çukurova Havalimanı için 12 milyon yolcu garantisi verildiği söyleniyor. Adana Şakirpaşa Havalimanı'nın yıllık kapasitesi 5 milyon olduğu ortadayken bu havalimanı için 12 milyon yolcu garantisi verilmesinin izahı yok” diye konuştu.

Erdoğdu, projenin ilk ihalesinin 357 milyon Euro yatırım maliyeti ve yap-işlet-devret modeli ile 2011'de yapıldığını ancak ihaleyi alan firmanın verilen garantilere rağmen kredi bulamaması nedeniyle ihalenin 2015'te iptal edildiğini hatırlattı.

ADRESİ İLAN ETTİLER

CHP'li Aykut Erdoğdu, ihale şartnamesinde, idareyi devre dışı bırakacak değişiklikler yapıldığına dikkat çekerek “Ödeme dengeleri tamamen yüklenici lehine düzenlenmiş. Yüklenici lehine yapılan bu revizyonlar ihalenin gideceği adresi şimdiden ilan ediyor. 26 Ekim'de yapılacak ihalede bu sonucu hep birlikte göreceğiz. Umarım beni yanıltırlar. Kamu Özel İşbirliği sisteminin böyle devam etmesine izin verilemez” dedi.

 

Adana Aykut Erdoğdu Binali Yıldırım CHP Euro istanbul Mersin Osmaniye
Yayınlanma Tarihi:06:40,
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