Sır ihalede en düşük teklifi Limak verdi

Daha önce TOKİ'nin 3 kez “Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı” yöntemiyle ihaleye çıktığı bina için bu defa Merkez Bankası “anahtar teslim” yöntemiyle “sır” bir ihale gerçekleştirdi. SÖZCÜ'nün edindiği bilgiye göre, ihale ilanı yapılmaksızın davet edilen isteklilerin teklif verebildiği ihalede en düşük yapım bedeli Limak'tan geldi.

Merkez Bankası yetkilileri, SÖZCÜ'nün ihaleye katılan firmalar ve verilen teklifler hakkındaki sorularını yanıtsız bırakırken, sürecin bu hafta içinde sonuçlandırılması bekleniyor.

ŞUBATTA ZIRH GELDİ

12 Şubat 2020'de Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile Merkez Bankası'nın yapacağı bazı mal, hizmet alımları ile yapım işleri, Kamu İhale Kanunu kapsamı dışına çıkarılmıştı. Getirilen düzenleme ile Merkez Bankası'nın kendi belirleyip davet ettiği firmalarla pazarlık usulü ihale yapması sağlanmıştı. Pazarlık usulü, bankanın her türlü ihtiyacını karşılamak amacıyla ilan yapılmaksızın davet edilen isteklilerin teklif verilebildiği bir ihale yöntemi olarak biliniyor. Bu ihalelere davet edilen istekliler dışında herhangi bir istekli katılamıyor.

PARA MERKEZ'DEN ÇIKACAK

15 bin 960 metrekarelik Merkez Bankası arsasının imar planında Türkiye'de eşi benzerine rastlanmayan bir inşaat hakkı tanınmıştı. Merkez Bankası'nın sahip olduğu arsa için toplam 258 bin metrekarelik inşaat yapılmasının önüaçılırken, söz konusu parsel üzerine AVM, rezidans, otel, sinema, tiyatro, gazino, çarşı, özel hastane ve eğitim alanları da yapılabilecek.

Merkez Bankası'nın kasasından yaptırılacak binanın tasarımı 2015'te yarışma ile belirlenmiş, ancak proje iptal edilip Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın mimari olan Şefik Birkiye'nin şirketi Vizzion Architects ile el sıkışılmıştı.