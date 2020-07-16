TOKİ planladı Bakanlık ‘Yık’ dedi

Kanal İstanbul'un çevresinde kurulacak yeni şehrin planları pes dedirtti. Toplu Konut İdaresi'ne (TOKİ) ait kupon arazi daha fazla inşaat hakkı için projenin dışında tutuldu, üzerinden geçmesi gereken yol ise yine TOKİ tarafından geliştirilen Akpınar Sanayi Bölgesi'ne kaydırıldı. Eğer planlar bu haliyle yürürlüğe girerse, PTT'nin dev posta ve kargo işleme merkezi, fabrikalar, film platoları ve konutların bir bölümü yıkılacak ve yol yapılacak.

PTT İÇİN MİLYONLAR

Milyonlarca liralık yatırım çöpe giderken, vatandaş sokağa atılacak. Boş arazi için ödenecek kamulaştırma bedelinin kat be kat fazlası da devletin kasasından çıkacak. TOKİ ve iştiraki Emlak Planlama İnşaat Proje Yönetimi (EPP), 2008 yılında sanayicilerin nitelikli arsa ihtiyacını karşılamak için İstanbul Hadımköy'deki 1 milyon 500 bin metrekarelik arazi üzerinde bir proje geliştirdi.

Akpınar Sanayi Bölgesi adlı projede 273 parsele bölünen arazide bir sanayi tesisinin ihtiyaç duyabileceği tüm teknik altyapı hazırlandı. Bölge sanayiciler için bir cazibe noktasına haline dönüştü. Önde gelen şirketler bölgede faaliyet göstermeye başlarken, PTT'nin 231 bin metrekarede kurulacak posta ve kargo işleme merkezinin ilk etabı da 2011'de 40 milyon dolarlık yatırımla hizmete girdi. Bölgede fabrika ve ticaret alanlarının yanı sıra konut projeleri, sosyal donatı alanları ve film platosu da bulunuyor.

2 Temmuz 2020'de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın askıya çıkardığı Kanal İstanbul'un çevresinde kurulacak yeni şehir için hazırlanan nazım ve uygulama imar planları Akpınar Sanayi Bölgesi'nde soğuk duş etkisi yarattı. Hemen önünde boş tarım arazileri ve askeri alanlar olmasına rağmen, yeni şehir projesi kapsamında inşa edilecek bölünmüş yolların 130 dairelik konut projesi, kargo işleme merkezi, fabrika ve film platolarının üzerinden geçtiği görüldü.

EV VE FABRİKALARA SON

İmar uygulaması devlet tarafından tamamlanmış, altyapıları hazırlanmış, ruhsat ve iskan sorunu olmayan bir bölge olduğu için yatırımcılar tarafından tercih edilen bölgenin bir bölümü kamulaştırma riskiyle karşı karşıya kaldı. Yeni şehrin planlama alanında olmamasına rağmen, proje için inşa edilecek yolların milyonlarca liralık tesisleri kullanamaz hale getirmesi tepki çekti.

HER ŞEY KUPON ARAZİ İÇİN Mİ?

Bölge planlarına itiraz etmeye hazırlanan mülk sahipleri, eğer sonuç alamazsa yargıya başvurarak yürütmeyi durdurma ve planların iptalini isteyecek. Akpınar Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir firmanın yetkilisi, yol geçirilecek alanın hemen önündeki askeri alana işaret ederek şunları söyledi: “Orada mühimmat deposu vardı, boşaltıldı ve TOKİ'ye devredildi. Yeni şehir planlarında hemen yanındaki parsellere zemin+3 kat inşaat izni verilirken bu alan plan dışında tutuldu. Anlaşılan o ki kupon bir arazi yaratılacak ve daha yüksek inşaat hakkı tanınacak. Halbuki bölünmüş yol TOKİ'ye devredilen araziden ve boş tarlalardan geçirilebilirdi. Devlete güvenip yatırım yapanlar cezalandırılıyor.”