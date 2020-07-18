Yenişehir projesi Yeniköy’ü yutacak

Karadeniz'i Marmara'ya bağlayarak Boğaz'daki gemi trafiğini hafifleteceği söylenen kanalın etrafında kurulacak 500 bin nüfuslu Yenişehir projesi için hazırlanan imar planına göre bir mahalle tarih olacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planını 2019 yılı sonunda değiştirerek Kanal İstanbul ve Yenişehir'i planlara işleyen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, bölgedeki yapılaşmayı parsel parsel belirleyecek olan 7 etaplık 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarından 3'ünü haziran ayının sonunda onayladı. İtirazların değerlendirilmesi için 2 Temmuz'da bir ay süreyle askıya çıkarılan planlar Arnavutköy ve Başakşehir ilçelerini kapsıyor.

650 EV KAMULAŞTIRILACAK

Planlara göre, Arnavutköy ilçesine bağlı olan ve Karadeniz kıyısında yer alan Yeniköy Mahallesi, projesi çerçevesinde istimlak edilecek. Yeni havalimanının hemen yanı başında yer alan mahalledeki 300'ü merkezde 350'si sahil şeridinde bulunan toplam 650 ev hayata geçirilecek lojistik merkezi projesi nedeniyle kamulaştırılacak.

Düzenlemeden 2 bin kişinin etkileneceğini belirten Yeniköy Mahallesi Muhtarı Timur Çevik, “Bölge sakinlerine konuyla ilgili gerekli bilgilendirmeyi yaptım. Şu anda itiraz süreci için nasıl hareket edileceğini dair vatandaşlar aralarında görüşüyor” dedi. Yeniköy'ün bir bölümünün üzerinden Kanal İstanbul geçeceğini kalan kısmının da lojistik sahası olarak planlandığını ifade eden Çevik, “Planlar ne zaman ve nasıl hayata geçecek, kamulaştırma bedeli mi ödenecek, yoksa başka bir alanda yer mi gösterilecek bilmiyoruz. Yeniköy'de sürekli ikamet edenler ağırlıklı olarak çiftçilik ile uğraşıyor. Geçici olarak gelenlerin ise yazlıkları bulunuyor” diye konuştu.

2 MİLYON METREKARELİK ALAN

Kanal İstanbul'un Karadeniz girişinin doğusunda ayrılan ve Yeniköy Mahallesi'ni kapsayan 2 milyon 76 bin metrekare büyüklüğündeki alan, Yenişehir projesi kapsamında lojistik merkezi olarak tasarlandı. İGA'nın İstanbul Havalimanı'nda geliştirdiği kargo şehrinin konteyner limanı ve antrepolar ile desteklenerek, İstanbul'un lojistiğinin büyük bir kısmının bu bölgeye aktarılması planlanıyor.