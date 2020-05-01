1 Mayıs Süper Piyango çekiliş sonuçları belli oldu! Süper Piyango’da ikramiye miktarları değişti!

Süper Piyango, Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından her akşam düzenlenen bir şans oyunudur. Online olarak satın alınabilen biletler ile her gün ödül dağıtılmaktadır. Bu akşam ise Süper Piyango’da kazanan rakamlar belli oldu. Milli Piyango İdaresi (MPİ) Süper Piyango hakkında aldığı yeni karara göre, ikramiye miktarlarında değişiklik yapıldı. İşte 1 Mayıs Süper Piyango çekiliş sonuçları sorgulama ekranı ve yeni ödül miktarları…

SÜPER PİYANGO 1 MAYIS ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Süper Piyango’nun bu akşam yapılan çekiliş sonuçları şu şekilde;

01-05-2020 Tarihli Kazanan Tüm Biletlerin Listesi

1000000 TL ikramiye kazanan numaralar

694355

100000 TL ikramiye kazanan numaralar

406160

Son 1 rakamına göre 3 TL ikramiye kazanan numaralar

8

BÜYÜK ÖDÜL MİKTARI DEĞİŞTİ

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından alınan yeni karara göre, her akşam düzenlenen Süper Piyango’da 2 Mayıs 2020 tarihinden itibaren her gün 1 kişiye 500 bin TL, her gün 5 kişiye 10 bin TL ve 2 amorti çekilişiyle ödül dağıtımı yapılacağı açıklandı.

SÜPER PİYANGO NEDİR?

Milli Piyango İdaresince yürürlüğe konulan, her gün oynanabilen, belirli sayıda yaratılan dijital numaralardan oluşan kuponları satın alanlar içinden, kazanan numaraların yine her gün yapılan çekiliş (kura) ile belirlendiği ve kazananın ilan edildiği şans oyunudur.

SÜPER PİYANGO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

MPİ’nin yeni şans oyunu Süper Piyango çekilişi haftanın her günü yapılacak. Her gün büyük ödül olarak bir kişi 100 bin TL kazanma fırsatı yakalayacak. Yapılan açıklamaya göre Süper Piyango çekilişi her akşam saat 22:15’te yapılacak.