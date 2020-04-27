1 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı hangi günler olacak?

Son dakika gelişmesiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrasında sokağa çıkma yasağı hakkındaki bilgileri paylaştı. Corona virüsünün gidişatı ve tedbirleri ile ilgili görüşülen toplantı sonrasında 1 Mayıs ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı kararı da açıklandı. Vatandaşların da yakından takip ettiği sokağa çıkma yasağının 31 il ve Zonguldak ilinde 1 Mayıs tarihinde ve hafta sonu da uygulanacağı açıklandı. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sokağa çıkma yasağı hakkındaki açıklamaları…

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sokağa çıkma yasağına ilişkin yaptığı açıklamada 1, 2 ve 3 Mayıs 2020 tarihlerinde sokağa çıkma yasağı uygulamasının devam edeceğini açıkladı. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamlarından detaylar…

*İnsan hareketliliğini ne kadar azaltırsak, salgının yayılma zincirini o denli etkin kırabiliriz. Salgının kontrol altına alınmasında, insanların bir arada bulunduğu yerlerdeki faaliyetlere ara verilmesinin büyük katkısı olmuştur.

*Hafta sonu sokağa çıkma sınırlandırılmasının bayram sonuna kadar sürdürmeyi düşünüyoruz. Üç gün süreyle bu hafta sonu sokağa çıkma sınırlandırması uygulayacağız.

*1 Mayıs gece 00.00'dan başlayıp 3 Mayıs gece 00.00'a kadar olan sınırlandırmaya vatandaşlarımızın uymasını istiyoruz. Cuma günü marketlerimiz yine 14.00'e kadar açık olacak.