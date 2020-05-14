1 Milyon Yazılımcı Projesi başvurusu nasıl yapılır? 1 Milyon Yazılımcı Projesi nedir?

3 yılda 1 milyon yazılımcı yetiştirme amacı taşıyan başvuruları başladı. 1 Milyon Yazılımcı Programını tamamlayanlar, siber güvenlikten yazılım geliştirmeye kadar 15 farklı alanda uzman olarak istihdam edilme imkanı kazanacak. BTKAkademi üzerinden alınan eğitimler ve kazanılan yetkinlikler, eğitim gören adayların istihdam uygulaması içerisindeki özgeçmişlerine yansıtılacak.

1 MİLYON YAZILIMCI BAŞVURU EKRANI

1 MİLYON YAZILIMCI PROJESİ NEDİR?

Dünyada her daim geleceğin meslekleri arasında yer alan Bilgi Teknolojileri alanında kariyer yapmayı isteyen vatandaşlar geliştirilen program ve eğitimleri alarak yazılımcı olma şansı yakalayacak. Uygulamada Online eğitim platformundaki algoritma, big data, bilgisayar programlama, blockchain, iş zekası, office programları, oyun programlama, siber güvenlik veri tabanı ve web programlama alanından dersler verilecek.

Her eğitim ve başarı dereceleri, hazırladıkları özgeçmişlerine otomatik olarak işlenecek. Tüm bu özgeçmişler, tüm firmaların erişimine açık bir havuzda duracak. Hali hazırda yazılımcı ihtiyacı duyan şirket ve firmalar buradan aradıkları kriterlere uygun adayları bulabilecek.

Eğitimlerini bitirenler İş Analisti – Network Uzmanı – Proje yöneticisi – Raporlama Uzmanı – Sızma Testi Uzmanı -Siber Güvenlik Uzmanı – Sistem uzmanı -Sistem analisti – Veri analisti – Veritabanı yöneticisi – Web Tasarım Uzmanı -Yazılım Geliştirme Uzmanı olarak ve diğer birçok alanda iş bulabilecekler.

1 MİLYON YAZILIMCI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Proje hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Albayrak:

Uzun süredir üzerinde çalışılan 1 milyon yazılımcı projesinin tamamlandığını açıkladı. Bakan Albayrak açıklamasında programa katılmak isteyenlerin, internet üzerinden başvuru yapacaklarını ve özgeçmiş dolduracaklarını açıkladı. Başvuran adaylar eğitimi almaya başlayabilecekler.

Başvuru https://1milyonistihdam.hmb.gov.tr/login sayfası üzerinden yapılabilecek.