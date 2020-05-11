11 Mayıs On Numara sonuçları açıklandı! On Numara’da büyük ödül 3’e bölündü!

Her hafta pazartesi akşamı düzenlenen Milli Piyango’nun On Numara şans oyunu çekilişi bu akşam saat 21.15’te yapıldı. On Numara’da geçtiğimiz hafta 22 şanslı rakam arasından 10 rakamı doğru tahmin eden çıkmamış ve 1. devir gerçekleşmişti. 463 bin TL’lik büyük ödül bu akşam yapılan çekilişe devrederek ödülü katlamıştı. On Numara’da bu hafta büyük ödül geçtiğimiz haftaki devir dahil 1 milyon TL oldu. İşte 11 Mayıs 2020 On Numara çekiliş sonuçları sorgulama sayfası…

ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI

On Numara’nın 927. hafta çekilişi bu akşam yapıldı. On Numara’da bu hafta büyük ikramiye 3 bilete isabet etti ve kişi başı 334’er bin TL’lik ikramiye dağıtıldı.

ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?

Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;

Pazartesi günleri On Numara

Çarşamba günleri Şans Topu, Sayısal Loto

Perşembe günleri Süper Loto

Cumartesi günleri Sayısal Loto

ON NUMARA OYUNU HAKKINDA BİLGİLER

On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler, 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri, 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar)