Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

14 Ekim Şans Topu sonuçları açıklandı! İşte haftanın şanslı rakamları…

Milli Piyango tarafından düzenlenen Şans Topu'nun 14 Ekim tarihli çekilişinde sonuçlar belli oldu. Her çarşamba ve pazar akşamı gerçekleştirilen çekilişte bu hafta 34 top arasından belirlenen numaralar "3-4-22-32-33+11" oldu. Şans Topu'nda büyük ödül tutarı 2 milyon 303 bin 313 TL olarak açıklandı.

20:07 -
Haberler Gündem
14 Ekim Şans Topu sonuçları açıklandı! İşte haftanın şanslı rakamları…

Yenilenen Şans Topu oyununda haftanın sonuçları dakikalar önce açıklandı. Şans Topu, 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamın ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşmaktadır.

ŞANS TOPU SONUÇLARI

Şans Topu’nun bu akşam canlı olarak gerçekleştirilen 11. çekilişinde şanslı numaralar şu şekilde oldu: 3-4-22-32-33+11

BÜYÜK İKRAMİYE AÇIKLANDI

Şans Topu çekilişinin hemen öncesinde büyük ikramiye tutarı da açıklandı. Geçtiğimiz hafta 5+1 bilen çıkmamış ve büyük ikramiye devretmişti. Bu hafta büyük ödül miktarı 2 milyon 303 bin 313 TL olarak duyuruldu.

ŞANS TOPU İKRAMİYE KATEGORİLERİ

a) Birinci kategori olan “5+1 bilen”, ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili tüm tahminlerin ve ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olduğu oyunlardır;

b) İkinci kategori olan “5 bilen”, ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili tüm tahminlerin doğru olduğu ancak ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olmadığı oyunlardır;

c) Üçüncü kategori olan “4+1 bilen”, ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili 5 tahminden 4'ünün doğru olduğu ve ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olduğu oyunlardır;

d) Dördüncü kategori olan “4 bilen”, ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili 5 tahminden 4'ünün doğru olduğu ancak ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olmadığı oyunlardır;

e) Beşinci kategori olan “3+1 bilen”, ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili 5 tahminden 3'ünün doğru olduğu ve ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olduğu oyunlardır;

f) Altıncı kategori olan “3 bilen”, ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili 5 tahminden 3'ünün doğru olduğu ancak ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olmadığı oyunlardır;

g) Yedinci kategori olan “2+1 bilen”, ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili 5 tahminden 2'sinin doğru olduğu ve ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olduğu oyunlardır;

h) Sekizinci kategori olan “1+1 bilen”, ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili 5 tahminden 1'inin doğru olduğu ve ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olduğu oyunlardır;

i) Dokuzuncu kategori olan “0+1 bilen”, ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili tüm tahminlerin yanlış olduğu ancak ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olduğu oyunlardır.

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more