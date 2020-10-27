16 yaşındaki çocuk babasını bıçakladı

Samsun’un İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi’nde ikamet eden 16 yaşındaki İbrahim K. ile babası İskender K. arasında henüs bilinmeyen bir nedenle tartıştığı çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine İbrahim K., eline geçirdiği bıçakla babasını sol göğsünden, sol kolundan ve sırtından bıçakladı.

Yaralı baba İskender K., 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Babasını bıçaklayan İbrahim K. ise gözaltına aldı.

Hastanede yaralı yaralı halde annesini cep telefonu ile arayan İskender K. oğlunun kendisini bıçakladığını, merak etmemesi gerektiğini söyledi. (İHA)