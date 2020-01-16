16 yaşındaki gencin psikolojisini bozan dayağa 2 gözaltı

Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi´nde yaşayan M. İ.U. ile M.Ç., sosyal medya üzerinden tartıştı. Tartışmadan bir gün sonra akşam saatlerinde M.Ç, M.İ.U.´nun evine gidip, özür diledi. M.Ç., M.İ.U.´yu Saray Caddesi üzerindeki bir dükkana davet etti. Burada M.Ç., M. İ.U.´yu bıçakla tehdit edip, darbetti. M.Ç.´nin yanındaki arkadaşı B.B. de şiddet görüntülerini cep telefonuyla kayda aldı. M.Ç., darp olayının ardından çektikleri görüntüleri M.İ.U. ve arkadaşlarına gönderdi.

Olayı öğrenen M.İ.U.´nun ailesi, polise giderek şikayetçi oldu. Ailenin şikayeti üzerine Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, M.Ç. ve B.B.´yi gözaltına aldı. Şüphelilerin, sorgularının ardından adliyeye sevk edilecekleri bildirildi.

‘OĞLUM PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRMEYE BAŞLADI’

Darp olayının ardından oğlunun psikolojik tedavi görmeye başladığını kaydeden anne Fethiye U., olay sonrası evlerinde yaşananları şöyle anlattı: “Oğlum eve geldiğinde yüzünde kızarıklık gördüm. ‘Oğlum yüzüne ne oldu’ dedim, bir şey olmadığını söyledi. Ama o gün üzgündü. Odasına çekilerek, içlenip ağlıyordu.

Birkaç gün sonra oğlum telefona gelen mesaja bakarak ağlamaya başlamış, babası ne olduğunu sormuş. Babasına da `bir şey yok´ demiş. Eşim daha sonra telefonu alınca görüntüleri görmüş, daha sonra da bana gösterdi.

Ardından da polisleri arayıp, Şehit Özen Polis Merkezi Amirliği’ne giderek şikayetlerimizi bildirdik. Biz bu durumdan çok rahatsız olduk. Görüntüleri gördükten sonra iki gün uyumadık, çocuğumun psikolojisi çok bozuldu. Psikolojik tedavi görüyoruz. Biz bile çok etkilendik. Ben bu duruma yetkililerin el atmasını istiyorum. Gerçekten çok mağdur olduk. Çocuğumun da bizim de psikolojimiz bozuldu.”

‘AYAĞA KALKARSAN VURURUM’

Arkadaşının sosyal medyada yaşadığı olay sonrası evlerine gelerek kahve içtiğini, ardından da kendisinden özür dilediğini belirten M.İ.U. ise “Olay günü sosyal medya üzerinde beni tehdit etmeye, bana ve aileme hakaretler etmeye başladı.

Ben de dayanamayıp, hakaretle karşılık verdim. Ertesi gün geleceğini söyleyerek, aradı beni ‘Kusura bakma’ dedi. Daha sonra da evimize geldi, kahve içtikten sonra oturup, konuştuk. Özür dilemesinin ardından gezmeye çıktık.

Beni eski Antakya sokaklarında bir dükkana geçirdiler. Birinin eline kamera verdiler, bir kişiyi de kapıya koydular, kimse geçmesin diye. Bıçakla tehdit etti beni ‘Ayağa kalkarsan, seni vururum, keserim’ diyerek. Sandalyeye oturtup daha sonra da tokatlar savurmaya başladı” diye konuştu.

Olay sonrası çekilen videonun arkadaş çevresinde paylaşılmasının ardından psikolojisinin bozulduğunu belirten M.İ.U., bu nedenle tedavi görmeye başladığını söyledi. (DHA)