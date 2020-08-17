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17 Ağustos depreminin 21’inci yılında tüyler ürperten görüntüler

17 Ağustos 1999'da yaşanan büyük depremin acıları unutulmadı. Başta Kocaeli ve Sakarya olmak üzere İstanbul'da da şiddetli yıkıma yol açan felaket sonrası Avcılar semalarından helikopterle çekilen görüntüler yaşananların ve beklenen büyük İstanbul depreminde başımıza gelecekleri dehşet içinde anlatıyor.

09:57 -
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21 yıl önce 16 Ağustos’u 17 Ağustos’a bağlayan gece meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki sarsıntı, Türkiye tarihinin en büyük ikinci depremi olarak kayıtlara geçti. Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın kırılmasıyla meydana gelen deprem; İstanbul, Bolu, Bursa, Eskişehir, Kocaeli, Sakarya ve Yalova’da büyük can ve mal kaybına neden oldu. Deprem sonrası Kanal D Haber ekibi helikopterle İstanbul’un Avcılar ilçesinin üzerinde uçtu, yıkımın boyutunu gözler önüne serdi.

Resmi rakamlara göre depremde 18 bin 373 kişi hayatını kaybetti, 48 bin 901 kişi de yaralandı. 5 bin 840 kişi de kayboldu. Yine resmi rakamlara göre Avcılar’da 976 kişi yaşamını yitirdi. İlçede aradan geçen 21 yıla rağmen orta riskli olarak gösteren 354 bina, hasar durumunu ve olası depremde yıkılma ihtimalini koruyor.

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