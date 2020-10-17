17 Ekim Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu

Haftada üç kez oynanan Çılgın Sayısal Loto'da vatandaşlar zengin olmanın hayalini kuruyor. 60 rakamın arasından çekilen şanslı 6 numarayı bilenin büyük ikramiyeyi kazanacağı akşamda en az ödülü ise 2 bilen kazanıyor.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Çılgın Sayısal Loto’nun 17 Ekim tarihli çekiliş sonuçları şu şekilde: 25-35-36-50-79-82+83

BÜYÜK ÖDÜL REKOR KIRIYOR

Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiye miktarı 70 milyon TL'yi geçti. Bu rakam Milli Piyango'nun en yüksek ödül miktarı olarak kayıtlara geçti.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR? YENİ KURALLAR NELER?

Milli Piyango'nun yenilenen Çılgın Sayısal Loto oyununda, 60 rakam arasından 6 rakam seçilerek kupon oluşturulabiliyor. Aynı zamanda internet üzerinden de oynanan oyunda hızlı seçme özelliği ile 6 şanslı rakamı otomatik olarak rastgele çift ya da tek sayı şekilde belirlenebiliyor.

Yenilikler arasında bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek şansını arttırmak isteyenler sistem oyununu, çoklu oyun kombinasyonlarını oluşturabiliyor.

Çılgın Sayısal Loto, online olarak millipiyango.com.tr adresinden ve satış noktalarından oynanabiliyor.