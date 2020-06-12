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18 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 18 yaş altı çocuklar ve gençler nasıl sokağa çıkabilecek?

Türkiye’de corona virüsünün yayılmasında etkili olan 18 yaş altındaki kimselerin sokağa çıkması yasaklanmıştı. 18 yaş altında bulunan kimseler, haftanın iki günü belirli gün ve saatlerde sokağa çıkabiliyordu. Son yapılan kabine toplantısı ile birlikte, yaklaşık üç aydır süren 18 yaş altı sokağa çıkma yasağında yeni döneme girildi. İşte 18 yaş sokağa çıkma yasağı ile ilgili yaşanan son gelişmeler…

17:16 -
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18 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 18 yaş altı çocuklar ve gençler nasıl sokağa çıkabilecek?

Türkiye'de corona virüsünün görülmesiyle birlikte, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkması yasaklanmıştı. Uzmanlar, 20 yaş altı kimseleri virüsün yayılmasında, 65 yaş üstü vatandaşları ise virüsten en çok etkilenen yaş grubu olarak gördüğü için bu yasaklar alınmıştı. Daha sonra ülkemizde corona virüsü ile ilgili atılan normalleşme adımlarıyla birlikte, 20 yaş altı yasağı 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı olarak revize edilmişti. 18 yaş altındaki kimseler, haftanın iki gününde belirli saatlerle sokağa çıkabiliyordu. Ancak son yapılan kabine toplantısında 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı ile ilgili önemli bir karar alındı ve yasak sonlandırıldı. İşte 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı ile ilgili bilgiler…

18 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALTI MI?

Dün yapılan kabine toplantısı sonrası açıklamada bulunan Erdoğan; “18 yaş altı ile ilgili kısıtlama, küçüklerin ebeveynlerinin refakatinde olmaları şartıyla tümüyle kalkmıştır.” dedi. Alınan bu karar ile birlikte, 18 yaş altında bulunan çocuklar ve gençler, aileleri nezaretinde şehirler arası yolculuk yapabilecek.

Türkiye'de corona virüsü sebebiyle yaklaşık iki ay süren şehirler arası ulaşım yasağı, 1 Haziran'da sonlandırılmıştı.

Corona Türkiye
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