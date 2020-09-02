2 Eylül Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Sayısal Loto’da bir devir daha!

Milli Piyango tarafından noter huzurunda şans merkezinde çekilen Çılgın Sayısal Loto’da gecenin sonuçlar kısa süre önce belli oldu. Çılgın Sayısal Loto’da geçtiğimiz çekilişlerde 6 doğru rakamı bilen çıkmaması üzerine büyük ikramiye miktarı 55 milyon liranın üzerine çıkmıştı. Çılgın Sayısal Loto’da bu akşam devir tutarlarıyla birlikte büyük ödül miktarı 58 milyon 7 bin TL olarak belirlendi. İşte Çılgın Sayısal Loto’da gecenin şanslı rakamları…

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

Çılgın Sayısal Loto’nun 14. çekiliş sonuçları açıklandı. Çılgın Sayısal Loto sonuçları şu şekilde; 11-12-21-27-73-88 joker 86

BÜYÜK ÖDÜL 58 MİLYON TL

ÇILGIN SAYISAL LOTO NE ZAMAN ÇEKİLİYOR?

Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı; çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.