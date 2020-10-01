Önce gasp ettiler sonra hamama götürdüler

Bursa’da yaşayan 33 yaşındaki L.G., 24 Eylül’de telefonla görüştüğü 27 yaşındaki travesti V.D. ile fuhuş için anlaşıp sabaha karşı 04.30 sıralarında aracıyla verilen adrese gitti.

İkili araçla Soğanlı Mahallesi’ne gittiği sırada V.D. telefonla 28 yaşındaki S.K.’yi arayarak, “Her zamanki gittiğim fabrika caddesine gel” diyerek telefonu kapattı.

YOLUNU KESİP DARP ETTİLER

Bir süre sonra L.G. ve V.D.’nin içinde bulunduğu aracın önü, elinde pompalı tüfek bulunan A.A. ve beraberindeki C.Y., A.S. ve S.K. tarafından kesildi.

Araçta bulunan V.D. ve L.G., diğer araçtan inen dört kişi tarafından, mahallerinde bu tarz olaylardan rahatsız oldukları belirtilerek darp edildi.

Şüpheliler, L.G.’ye, ”Ben herkesten özür diliyorum bu travesti ile birlikte olduğum için”, V.D. ise, ”Yemin ediyorum bir daha fuhuş yapmayacağım” diye yemin ettirerek bu anları cep telefonuna kaydetti.

Şüpheliler S.K. ve V.D.’yi olay yerinde bırakıp, L.G.’yi kendi aracına bindirerek silah zoruyla bankamatiğe götürdü. Şüpheliler, L.G.’nin hesabında bulunan 20 bin lirayı çektirip paraya el koydu.

HAMAMA GÖTÜRÜP TÖVBE ETTİRDİLER

Şüpheliler, L.G.’yi daha sonra havluya saklanmış pompalı tüfekle tehdit ederek hamama soktu. Hamamda yıkandıktan sonra L.G.’ye gusül abdesti aldırıp, bir daha fuhuş yapmayacağı konusunda tövbe ettirdi. L.G.’yi hamamda bırakan şüpheliler, gasp ettikleri araç ve 20 bin lirayla kayıplara karıştı.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

L.G.’nin ihbarı üzerine Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından kurulan özel bir ekip şüphelilerin peşine düştü. Olayların yaşandığı bölgede 200 güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, şüphelilerin V.D., C.Y., A.S, S.K. ve A.A. olduğunu tespit etti.

Ekipler, şüphelileri Hürriyet Mahallesindeki ikametlerinde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)