2018’de İstanbul’da 1425 çocuk evliliği kayıtlara geçti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İstatistik Ofisi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle “İstanbul'un Çocukları” araştırması yaptı.

Araştırmaya göre 4 milyon çocuğun yaşadığı İstanbul'da, 0-17 yaş arası en fazla çocuk Sultanbeyli'de, en az çocuk ise Kadıköy'de yaşıyor. 0-14 yaş aralığında en fazla çocuğa sahip mahalle ise Başakşehir Kayabaşı.

ÇOCUK EVLİLİKLERİ ARAŞTIRILDI

Türkiye İstatistik Kurumu'nun en son 2018 yılına ait rakamlarına göre İstanbul'da 2018 yılında 16-17 yaş grubunda evlenen çocuk sayısı bin 425 oldu. Bu çocukların yüzde 95'i yani bin 352'si kız, 73'ü erkek. Türkiye'de ise aynı dönemde toplam 21 bin 808 çocuk evlendirilmiş iken bu çocukların 20 bin 779'u kız, bin 29'u erkek çocuk olarak kayıtlara geçti.

Yine aynı yılın adölesan yani ergenlik döneminde doğum yapan çocukların normal doğumlar içindeki oranı İstanbul'da binde 4.1 oldu. Türkiye genelinde ise binde 9,5 olarak gerçekleşti.

5 YAŞ ALTI ÖLÜM HIZI BİNDE 9,1

Türkiye'de 5 yaş altı ölüm hızı binde 11,4 iken İstanbul'da bu oran binde 9,1. İstanbul'da 2019 yılında doğum yeri yurtdışı olan çocuk sayısı, 141 bin 362, Türkiye'de ise 557 bin 158 oldu. Türkiye'deki 330 bin 637 yabancı uyruklu çocuğun ise 92 bin 286'sı İstanbul'da yaşıyor.

ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ AZALIYOR

İlk ve orta eğitimde net okullaşma oranlarında ise İstanbul, Türkiye'nin önünde yer aldı. İlkokulda net okullaşmada, Türkiye'de yüzde 91,9, İstanbul'da yüzde 93,1 oranı yakalanmış durumda. Orta öğretimdeki net okullaşma oranları Türkiye'de yüzde 84,2, İstanbul'da ise yüzde 88,8. İlkokuldan ortaöğretime geçişte net okullaşma oranı hem Türkiye'de hem de İstanbul'da azalıyor.