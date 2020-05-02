‘2019 yılındaki trafik kazalarının sadece ekonomik maliyeti 55.5 milyar TL’

Her yıl Mayıs ayının ilk cumartesi günü “Karayolu Trafik Güvenliği Günü”, bugünü takip eden haftanın ise “Karayolu Trafik Haftası” olarak kutlanması sebebiyle bir makale kaleme alan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “2011-2020 Karayolları Trafik Güvenliği Stratejik Planı”nın tamamlanmak üzere olduğunu ve hedeflere bir yıl önceden ulaşıldığını ifade etti.

2019’DAKİ TRAFİK KAZALARININ EKONOMİK MALİYETİNİ AÇIKLADI

İçişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yayımlanan yazıda, şu ifadeler yer aldı:

* Ülkemizin trafik kazaları noktasında ne yazık ki uzun yıllar kötü bir karneye sahip olduğu, büyük acılar yaşadığımız ve terörden fazla can kaybına uğradığımız, elbette izaha muhtaç değildir.

* 2019 yılındaki trafik kazalarının ülkemize sadece ekonomik maliyeti 55,5 milyar TL olarak hesaplanmaktadır.

* Geçmişten bu güne kadar pek çok hükümet döneminde trafik kazalarının azaltılması yönünde farklı çalışmalar yapılmış, pek çok tedbir uygulanmış, bunların da değişik ölçeklerde olumlu sonuçları olmuştur.

* Ancak tüm bunlardan farklı olarak diğer pek çok güvenlik başlığında olduğu gibi trafik meselesine bakışımız da ülkemizin bir anlamda güvenlik miladı olan 15 Temmuz'dan sonra stratejik bir boyut kazanmıştır.

“DÜNYA ORTALAMASININ ÜSTÜNDE BİR GELİŞME”

Uluslararası bir standart olan 100 Bin Kişi Başına Trafik Kazalarındaki Can Kaybı'nda Türkiye'nin 2019 ortalamasının 6.5'e gerilediğini belirten Soylu, şunları söyledi:

* ‘2011-2020 Karayolları Trafik Güvenliği Stratejik Planı’ artık tamamlanmak üzeredir ve hedeflerine bir yıl önceden ulaşmış durumdadır.

* Uluslararası bir standart olan 100 Bin Kişi Başına Trafik Kazalarındaki Can Kaybı'nda dünya ortalaması 18, Avrupa Birliği ortalaması 5, ABD'de 11.4, Fransa'da 4.85, Almanya'da 3.96'dır.

* Ülkemizde bu rakam, 2015'te 9.6 iken 2019 sonu itibarıyla 6.5'e gerilemiştir.

* Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyada 2000-2016 yılları arasında bu rakam 18.8'den 18.2'ye gerilemişken, Türkiye'de ise son 4 yılda 9.6'dan 6.5'e gerilemiş olmasının, dünya ortalamasının üstünde bir gelişme anlamını taşıdığı açıktır.

“DÜNYADA ÖRNEĞİ GÖRÜLEMEYECEK ÖLÇÜDE HIZLI BİR DÜŞÜŞ”

Olay yeri can kaybında hızlı bir düşüş olduğunun altını çizen Soylu, şu ifadeleri kullandı:

* Net rakam üzerinden konuşursak 2015 yılında trafik kazalarında yaşadığımız toplam can kaybı sayımız 7530'du.

* 2018'de 6.675'e gerilettiğimiz bu sayı, 2019 sonu itibarıyla 5.473 olarak gerçekleşmiştir.

* Özellikle 2018-2019 arasında ölümlü kaza sayısındaki % 22.4'lük, olay yeri can kaybındaki %25.1'lik azalış, dünyada örneği görülemeyecek ölçüde hızlı bir düşüştür.

* Kıyaslamada kolaylık olması açısından 2011 yılını 100 kabul ettiğimizde 2016–2019 sonu arasında araç sayımız 131.1'den 143.9'a, sürücü sayımız 123.8'den 134'e yükselmiş; buna karşın ölümlü kaza sayımız 93.3'den 67.8'e, can kaybı sayımız ise 91.1'den 65.8'e gerilemiştir.

“2020 TAMAM SIRA 2030’DA”

2011-2020 Karayolları Trafik Güvenliği Stratejik Planı’nın tamamlandığını belirten Soylu, açıklamalarını şöyle devam ettirdi:

* Buradaki hedeflere 2019 itibarıyla ulaşıldı.

* Artık 2021-2030 Stratejik Planımızı ve hedeflerimizi belirliyoruz.

* Buradaki yeni stratejik hedefimiz, “Güvenli Sistem” yaklaşımı olacaktır. İnsanoğlu hata yapabilir.

* Güvenli Sistem Yaklaşımı ile insanları hata yapmayacak hale getirmenin yanısıra, trafikteki olası hataları telafi edecek ve örtecek bir sistem geliştirmenin peşinde olacağız.

* İnsanı hataya sevketmeyecek daha güvenli yollar, daha güvenli işaretleme ve sinyalizasyon sistemleri, daha güvenli araçlar ve insanı hataya sevketmeyecek daha güvenli ve işlevsel hız limitleri oluşturmak; kaza sonrası müdahale ekipmanlarının ve yöntemlerinin kusursuzluğunu temin etmek, bu yeni dönemin hedefleri arasındadır.