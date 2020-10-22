22 Ekim Süper Loto sonuçları açıklandı! Büyük ikramiye artıyor!

Milli Piyango’nun yenilenen Süper Loto oyununda 60 rakam arasından 6 rakam çekilerek büyük ikramiyenin sahibi belirleniyor. Online olarak ve bayilerden kupan şekilinde de oynanabilen Süper Loto’da en az iki doğru rakamın bilinmesiyle de ödül alınabiliyor. İşte Süper Loto’da gecenin sonuçları…

SÜPER LOTO SONUÇLARI BELLİ OLDU

Süper Loto’nun 22 Ekim tarihli 36. çekilişinde şanslı rakamlar şu şekilde oldu: 2-4-15-28-36-52

BÜYÜK İKRAMİYE YÜKSELİYOR

Süper Loto’nun bu akşamki büyük ödül miktarı da çekilişten hemen önce açıklandı. Süper Loto’da büyük ikramiye devirlerle birlikte 32 milyon 132 bin 486 TL’ye ulaştı.



SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango'nun yenilenen sisteminde Süper Loto'da da bazı değişikliler gerçekleştirildi. 1 ila 60 rakam arasından belirlenen 6 sayının seçilmesiyle oynanan şans oyunu olan Süper Loto'da 6 rakamı doğru tahmin edenler büyük ödülü kazanıyor.

Yeni sistemde mobil ve internet üzerinden oynanabilen Süper Loto'da dileyenler 6 rakamı otomatik ve rastgele seçebiliyor. Aynı zamanda bir kolonda 6 rakamdan daha fazlasını oynamak isteyenler sistem oyununu da seçebiliyor.