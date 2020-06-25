25 Haziran Süper Loto sonuçları açıklandı! Süper Loto’da dev ikramiye!

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından düzenlenen Süper Loto’nun bu haftaki çekiliş sonuçları açıklandı. Geçtiğimiz haftadan 11 milyon lirayı aşan devri bulunan Süper Loto’da bu akşamki büyük ödül miktarı dudak uçuklattı. Süper Loto çekilişinde bu hafta büyük ödül tutarı 14 milyon 819 bin TL olarak açıklandı. İnternet üzerinden oynanan Para Loto’da da büyük ödül devirlerle birlikte 930 bin TL’ye ulaştı. İşte 25 Haziran Süper Loto ve internetten oynanan Para Loto şans oyunu sonuçları…

SÜPER LOTO’DA DEV İKRAMİYE

Süper Loto’nun 662. hafta çekiliş sonuçları belli oldu. Geçtiğimiz çekilişlerden 5 devri bulunan Süper Loto’da bu akşam büyük ikramiye tutarı devirlerlr birlikte 14 milyon 819 bin TL olarak belirlendi. Süper Loto’da haftanın şanslı 6 rakamı ise şu şekilde; 11-16-18-35-39-43

PARA LOTO’DA SONUÇLAR BELLİ OLDU

İnternet üzerinden oynanabilen ve Süper Loto ile aynı çekiliş sonuçlarının geçerli olduğu Para Loto’da bu akşam büyük ödül miktarı 930 bin TL olarak açıklandı.

SÜPER ŞANS OYUNLARI NE ZAMAN YAPILIYOR?

SÜPER SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ: Çarşamba saat 21.45'te ve Cumartesi saat 21.15'te yapılacak.

PARA LOTO ÇEKİLİŞİ: Perşembe saat 21.15'te yapılacak.

SÜPER ON NUMARA ÇEKİLİŞİ: Her gün saat 20.15'te yapılacak.

SÜPER ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ: Çarşamba saat 21.15'te yapılacak.