26 Ekim Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Rekor ikramiye sahibini arıyor!

Milli Piyango’nun canlı olarak gerçekleştirdiği Çılgın Sayısal Loto oyununda gecenin şanslı 6 numarası belli oldu. Yenilenen Çılgın Sayısal Loto’da online bilet hazırlama imkanı bulunurken, 6 rakamı sadece çift yada tek sayılardan oluşturmak mümkün. Aynı zamanda rastgele rakamlar da seçilebiliyor. Büyük ikramiyesiyle dikkat çeken Çılgın Sayısal Loto’da en az iki bilenler de ödül alabiliyor.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Çılgın Sayısal Loto’nun 26 Ekim tarihli 37. çekiliş sonuçları şu şekilde: 44-71-74-76-83-87 joker 37

BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR OLDU?

Çılgın Sayısal Loto’da büyük ikramiye devirlerin ardından rekor kırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz çekilişlerde devreden Çılgın Sayısal Loto’da bu akşam büyük ikramiye tutarı 74 milyon 541 bin 699 TL olarak açıklandı.

ÇILGIN SAYISAL LOTO’DA KURALLAR NELER?

Çılgın Sayısal Loto’nun her çekilişinde küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilmektedir. Kazanma oranı ise oynanan kolon ve doğru tahmin edilen numara adedine göre değişiyor

-Birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.

-İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6'ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlardır.

-Üçüncü kategori olan “5 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ancak 6'ıncı numaranın “Joker” numarasından farklı olduğu kombinasyonlardır.

-Dördüncü kategori olan “4 bilen”, kazanan kombinasyonun 4 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.

-Beşinci kategori olan “3 bilen”, kazanan kombinasyonun 3 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

-Altıncı kategori olan “2 bilen”, kazanan kombinasyonun 2 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.