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26 yaşındaki Uzman Çavuş deniz kenarında intihar etti

İzmir'de 26 yaşındaki Deniz Piyade Uzman Çavuş Yasin S. başına dayadığı tabancayı ateşleyerek yaşamına son verdi.

07:21 -
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26 yaşındaki Uzman Çavuş deniz kenarında intihar etti

Olay, İzmir’in Karşıyaka ilçesinde meydana geldi. Saat 02.00 sıralarında Cemal Gürsel Caddesi Atatürk Anıtı yakınında bir süre vakit geçiren Deniz Piyade Uzman Çavuş Yasin S., sahil kenarında beylik tabancasını başına dayayarak ateşledi.

Silah sesini duyan çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yasin S.’nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. 26 yaşındaki askerin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. (DHA)

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